Трамп запускає проєкт Золотий купол ППО США за 175 млрд

Президент Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп оголосив про виділення початкового фінансування у розмірі 25 мільярдів доларів на масштабний оборонний проєкт "Золотий купол". Йдеться про розгортання багаторівневої "протиповітряного купола", який складатиметься з мережі наземних і космічних датчиків, супутників, ракетних батарей та об’єднаних програмно-комунікаційних рішень

Про це повідомляє Politico.

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Загальна вартість проєкту, за словами Трампа, становитиме щонайменше 175 мільярдів доларів. Тим часом Бюджетне управління Конгресу прогнозує, що на подібну систему протиракетної оборони США доведеться витратити понад 500 мільярдів доларів упродовж наступних двадцяти років.

Очолити реалізацію проєкту має генерал Майкл Гетлайн — заступник начальника космічних операцій Космічних сил. Його кандидатура була погоджена на тлі заяв від розвідки щодо нарощування розробок та виробництва гіперзвукових ракет у Китаї та Росії. За оцінками Пентагону, до 2035 року ці країни можуть мати у своєму розпорядженні до 5 тисяч крилатих ракет, здатних вражати цілі на території США.

Трамп підписав виконавчий указ про старт ініціативи ще в січні. Вона передбачає інтеграцію чинних оборонних програм Пентагону з новітніми розробками — від супутникових сенсорів до космічної зброї. Представники адміністрації заявляють, що цей підхід відрізняється від попередніх спроб створити оборонний щит, адже передбачає "не одну велику парасольку", а мережу взаємопов’язаних систем.

Попри амбітність задуму, ініціатива вже викликала занепокоєння серед опонентів. Демократи звертають увагу на надвисоку вартість, технічну складність та невизначеність ефективності такої системи. Сенатор Марк Келлі наголосив: "Я б хотів мати можливість побудувати систему, яка б справді працювала на 100% часу. Побудувати систему по всій країні було б неймовірно важко, і ми не впевнені, що вона працюватиме".

Нагадаємо, журналісти західних медіа переконані, що Дональд Трамп відхрестився від участі в мирних переговорах України та Росії. Натомість президент США зосереджений на бізнесі з країною-агресоркою.

Тим часом військова присутність Росії посилилась поблизу двох країн, що входять до НАТО. На застереження відреагував й Дональд Трамп.