Трамп запускает проект Золотой купол ПВО США за 175 млрд

Президент Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп объявил о выделении начального финансирования в размере 25 миллиардов долларов на масштабный оборонный проект "Золотой купол". Речь идет о развертывании многоуровневого "противовоздушного купола", который будет состоять из сети наземных и космических датчиков, спутников, ракетных батарей и объединенных программно-коммуникационных решений

Об этом сообщает Politico.

Реклама

Читайте также:

Трамп хочет новую систему защиты ПВО в США, которую придется финансировать десятки лет

Общая стоимость проекта, по словам Трампа, составит не менее 175 миллиардов долларов. Между тем Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что на подобную систему противоракетной обороны США придется потратить более 500 миллиардов долларов в течение следующих двадцати лет.

Возглавить реализацию проекта должен генерал Майкл Гетлайн - заместитель начальника космических операций Космических сил. Его кандидатура была согласована на фоне заявлений от разведки по наращиванию разработок и производства гиперзвуковых ракет в Китае и России. По оценкам Пентагона, к 2035 году эти страны могут иметь в своем распоряжении до 5 тысяч крылатых ракет, способных поражать цели на территории США.

Трамп подписал исполнительный указ о старте инициативы еще в январе. Она предусматривает интеграцию действующих оборонных программ Пентагона с новейшими разработками - от спутниковых сенсоров до космического оружия. Представители администрации заявляют, что этот подход отличается от предыдущих попыток создать оборонный щит, ведь предполагает "не один большой зонтик", а сеть взаимосвязанных систем.

Несмотря на амбициозность замысла, инициатива уже вызвала беспокойство среди оппонентов. Демократы обращают внимание на сверхвысокую стоимость, техническую сложность и неопределенность эффективности такой системы. Сенатор Марк Келли отметил: "Я бы хотел иметь возможность построить систему, которая бы действительно работала на 100% времени. Построить систему по всей стране было бы невероятно трудно, и мы не уверены, что она будет работать".

Напомним, журналисты западных медиа убеждены, что Дональд Трамп открестился от участия в мирных переговорах Украины и России. Вместо этого президент США сосредоточен на бизнесе со страной-агрессором.

Между тем военное присутствие России усилилось вблизи двух стран, входящих в НАТО. На предостережения отреагировал и Дональд Трамп.