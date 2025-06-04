Европейские силы в Украине — США отказываются предоставить ПВО

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

США отказываются предоставить средства ПВО для поддержки "сил обеспечения безопасности" в Украине. Речь идет о европейских силах, которые Великобритания и Франция планируют разместить в послевоенной стране.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным издания, премьер-министр Британии Кир Стармер настаивал на том, что гарантии США являются необходимыми для удержания России от нарушения любого будущего соглашения о прекращении огня. Однако европейские лидеры в ходе обсуждений с американскими коллегами пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп не предоставит гарантий, которые они добивались для поддержки возглавляемой Европой "коалиции желающих".

Нежелание США предоставить поддержку, которую ищут европейские партнеры, подчеркивает, как западные союзники расходятся во мнениях о том, как бороться с агрессией РФ в Украине. Европейские чиновники заявили, что для сдерживания России нужны гарантии США, а также стильные украинские силы, которые будут поддерживаться обучением и войсками союзников.

Несмотря на пониженные ожидания, Британия и Франция по-прежнему надеются, что США продолжат предоставлять разведданные, а также осуществлять наблюдение за границей между Украиной и Россией.

Некоторые европейские чиновники также надеются, что Трамп вмешается, что если британские и французские войска станут целью России в Украине. Однако считают, что он вряд ли даст такую гарантию в письменном виде, сообщил один из источников.

Более того, европейские правительства скорректировали свою оценку того, что нужно для сдерживания России. Теперь они считают, что достаточным будет сочетания украинских сил, подготовки союзников, европейских войск и самолетов, размещенных на восточном фланге НАТО, а также патрулей в Черном море.

Bloomberg пишет, что объединенные силы, которые помогут обеспечить безопасность воздушного пространства, побережья и суши Украины за счет размещения европейских войск вдали от границы — в критически важных портах и инфраструктуре, а также за счет продолжения поставок военной техники — зависят от мирного урегулирования. При этом, европейские чиновники считают, что мирное урегулирование становится все менее вероятным.

Также источники сообщили, что Британия и Франция завершили разработку плана размещения сил и порядке их действий, однако отложили его реализацию до возобновления переговоров о прекращении огня.

Напомним, на днях Bloomberg писало, что НАТО призвало государства-члены в Европу существенно нарастить количество наземных сил ПВО на фоне растущей угрозы со стороны России. Причем речь идет о пятикратном увеличении.

Также мы сообщали, что Трамп на днях заявил, что США наращивают запасы вооружения рекордными темпами.