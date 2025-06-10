Ермак провел встречу с главой МИД Литвы — обсудили усиление санкций против России

Андрей Ермак проводит встречу в Киеве с литовской делегацией. Фото: president.gov.ua

В понедельник, 9 июня, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. Стороны обсудили военную поддержку и усиление санкций против России.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

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"Андрей Ермак поблагодарил Литву за оборонную помощь Украине. Именно продолжение военной поддержки со стороны партнеров было одной из ключевых тем обсуждения. Отдельное детальное внимание — усилению санкций против России", — говорится в сообщении.

Ермак отметил последовательную поддержку санкционной политики со стороны Литвы и подчеркнул, что важно, чтобы 18-й пакет ЕС содержал санкции против банковского и энергетического секторов, теневого флота, а также вторичные ограничения. По его словам, санкции будут особенно эффективными, если будет согласование с США, Норвегией, Канадой, Великобританией и Японией.

Также глава ОП проинформировал главу МИД Литвы о встречах, которые состоялись во время визита украинской делегации в Вашингтон, и акцентировал, что поддержка Украины со стороны США сохраняется на высоком уровне.

"Кроме того, Андрей Ермак и Кястутис Будрис обсудили евроинтеграцию Украины и открытие переговорных кластеров. Глава Офиса главы государства поблагодарил Литву за позицию по ускорению вступления Украины в ЕС", — добавили на сайте президента.

Напомним, что во время визита в Вашингтон, Ермак предложил США способ ускорить мир в Украине.

Также после визита глава Офиса президента опубликовал сообщение, в котором подвел итоги встреч. Подробно ознакомиться с результатами - можно по этой ссылке.