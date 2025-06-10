Зеленский показал трогательное видео возвращения пленных

Освобожденные из плена воины. Фото: скриншот из видео

В Украину во вторник, 10 июня, в рамках обмена с Россией вернулись раненые и больные военнопленные. Президент Украины Владимир Зеленский показал трогательное видео, как воины впервые за три года ступили на родную землю.

Соответствующее видео президент обнародовал в Telegram.

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Обмен пленными 10 июня

На видео видно, как воины по прибытии в Украину радуются освобождению из неволи и обнимают родных и друзей. Большинство из них находились в российском плену с начала полномасштабного вторжения.

"Очень рад, что за нас боролись. Спасибо вам", — отметил один из защитников.

Также военные звонят родным, которые годами ждали их дома и сообщают о возвращении в Украину.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что сегодня вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники, десантники, ВМС, ТРО и Государственной специальной службы транспорта.

А в Координационном штабе сообщили о болезнях и ранениях, которые получили освобожденные из плена защитники.