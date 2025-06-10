YouTube заблокував ще один канал Арестовича в Україні

Блогер Олексій Арестович. Фото: скриншот з відео

Відеохостинг YouTube заблокував ще один канал Олексія Арестовича на території України. Відомо, що колишній посадовець Офісу Президента перебуває під санкціями.

Про це повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації у Facebook у вівторок, 10 червня.

Реклама

Читайте також:

Блокування каналу Арестовича

"Це вже другий канал Арестовича, який перебуває за кордоном, що потрапив під блокування. Відтепер він недоступний на території України", — йдеться у повідомленні.

У ЦПД уточнили, що перший та основний канал Арестовича відеохостинг заблокував 9 травня 2025 року, після чого блогер створив новий, який також заблокували.

Скриншот допису ЦПД

Санкції проти Арестовича

Відомо, що у травні Президент України Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти Олексія Арестовича, як особи, яка повʼязала свою долю з пропагандою в інтересах Росії, а також виправдовує війну, здійснює активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту.

Нагадаємо, окрім Арестовича в Україні нещодавно також заблокували канали YouTube заблокував також сторінку Костянтина Бондаренка, Дмитра Василеця, Анастасії Кашеварової та Павла Оніщенка.

Також ми писали, що травневі санкції РНБО також передбачають обмеження ще проти 15 фізичних та 36 юридичних осіб.