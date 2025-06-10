YouTube заблокировал еще один канал Арестовича в Украине

Блогер Алексей Арестович. Фото: скриншот из видео

Видеохостинг YouTube заблокировал еще один канал Алексея Арестовича на территории Украины. Известно, что бывший чиновник Офиса Президента находится под санкциями.

Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия дезинформации в Facebook во вторник, 10 июня.

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Блокировка канала Арестовича

"Это уже второй канал Арестовича, который находится за рубежом, попавший под блокировку. Отныне он недоступен на территории Украины", — говорится в сообщении.

В ЦПД уточнили, что первый и основной канал Арестовича видеохостинг заблокировал 9 мая 2025 года, после чего блогер создал новый, который также заблокировали.

Скриншот поста ЦПД

Санкции против Арестовича

Известно, что в мае Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против Алексея Арестовича, как лица, которое связало свою судьбу с пропагандой в интересах России, а также оправдывает войну, осуществляет активные информационные операции в ущерб Украине и нашей защите.

Напомним, кроме Арестовича в Украине недавно также заблокировали каналы YouTube заблокировал также страницу Константина Бондаренко, Дмитрия Василеца, Анастасии Кашеваровой и Павла Онищенко.

Также мы писали, что майские санкции СНБО также предусматривают ограничения еще против 15 физических и 36 юридических лиц.