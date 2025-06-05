Голова АМКУ Павло Кириленко отримав нову підозру — деталі

Голова АМКУ Павло Кириленко. Фото: Донецька ОВА

Керівнику Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку у четвер, 5 червня, повідомили про нову підозру. Вона стосується недекларування майна.

Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram.

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Підозра голові АМКУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили керівнику Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку про нову підозру у недекларуванні майна.

Також правоохоронці оголосили підозру його дружині у пособництві в незаконному збагаченні. Відомо, що посадовець не вказав в декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини. Йдеться про:

шість квартир у Києві та Ужгороді;

житловий будинок під Києвом площею понад 220 квадратних метрів та дві земельні ділянки;

два гаражні бокси;

шість паркомісць;

три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 квадратних метрів;

автомобіль BMW X3.

У НАБУ нагадали, що чиновник вже підозрюється у незаконному збагаченні та поданні неправдивих відомостей у деклараціях за 2020-2023 роки.

Скриншот допису НАБУ

Що відомо про справу Кириленка

У березні 2024 року журналісти "Радіо Свобода" знайшли у родини Павла Кириленка елітну нерухомість та автомобілі на 70 мільйонів гривень. У 2020-2023 роки родичі дружини Кириленка придбали:

маєток та дві земельні ділянки під Києвом;

200 квадратних метрів офісних будівель в столиці

два кросовери;

три квартири з паркомісцями в елітних житлокомплексах Києва;

чотири апартаменти в Ужгороді.

У розслідуванні йшлося, що елітне майно у родині чиновника з'явилося у період перебування на посаді голови Донецької ОДА (ОВА). Згодом йому

Нагадаємо, влітку 2024 року ВАКС призначив Кириленку запобіжний захід у вигляді застави понад 30 мільйонів гривень.

Вже на наступний день після засідання за нього була внесена ця сума й Кириленко продовжив виконувати обов'язки голови АМКУ.

У березні 2025 року Президент України Володимир Зеленський відповів, чому Кириленко досі є чинним посадовцем.