Глава АМКУ Павел Кириленко получил новое подозрение — детали

Председатель АМКУ Павел Кириленко. Фото: Донецкая ОВА

Руководителю Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко в четверг, 5 июня, сообщили о новом подозрении. Оно касается недекларирования имущества.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Подозрение главе АМКУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили руководителю Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко о новом подозрении в недекларировании имущества.

Также правоохранители объявили подозрение его жене в пособничестве в незаконном обогащении. Известно, что чиновник не указал в декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены. Речь идет о:

шесть квартир в Киеве и Ужгороде;

жилой дом под Киевом площадью более 220 квадратных метров и два земельных участка;

два гаражных бокса;

шесть паркомест;

три нежилых помещения общей площадью более 190 квадратных метров;

автомобиль BMW X3.

В НАБУ напомнили, что чиновник уже подозревается в незаконном обогащении и представлении ложных сведений в декларациях за 2020-2023 годы.

Скриншот поста НАБУ

Что известно о деле Кириленко

В марте 2024 года журналисты "Радио Свобода" нашли у семьи Павла Кириленко элитную недвижимость и автомобили на 70 миллионов гривен. В 2020-2023 годы родственники жены Кириленко приобрели:

имение и два земельных участка под Киевом;

200 квадратных метров офисных зданий в столице

два кроссовера;

три квартиры с паркоместами в элитных жилкомплексах Киева;

четыре апартамента в Ужгороде.

В расследовании говорилось, что элитное имущество в семье чиновника появилось в период пребывания в должности председателя Донецкой ОГА (ОВА). Впоследствии ему

Напомним, летом 2024 года ВАКС назначил Кириленко меру пресечения в виде залога более 30 миллионов гривен.

Уже на следующий день после заседания за него была внесена эта сумма и Кириленко продолжил исполнять обязанности главы АМКУ.

В марте 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский ответил, почему Кириленко до сих пор является действующим должностным лицом.