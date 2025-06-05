Глава АМКУ Павел Кириленко получил новое подозрение — детали

Руководителю Антимонопольного комитета объявили новое подозрение
Руководителю Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко в четверг, 5 июня, сообщили о новом подозрении. Оно касается недекларирования имущества.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram.
Подозрение главе АМКУ
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили руководителю Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко о новом подозрении в недекларировании имущества.
Также правоохранители объявили подозрение его жене в пособничестве в незаконном обогащении. Известно, что чиновник не указал в декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены. Речь идет о:
- шесть квартир в Киеве и Ужгороде;
- жилой дом под Киевом площадью более 220 квадратных метров и два земельных участка;
- два гаражных бокса;
- шесть паркомест;
- три нежилых помещения общей площадью более 190 квадратных метров;
- автомобиль BMW X3.
В НАБУ напомнили, что чиновник уже подозревается в незаконном обогащении и представлении ложных сведений в декларациях за 2020-2023 годы.
Что известно о деле Кириленко
В марте 2024 года журналисты "Радио Свобода" нашли у семьи Павла Кириленко элитную недвижимость и автомобили на 70 миллионов гривен. В 2020-2023 годы родственники жены Кириленко приобрели:
- имение и два земельных участка под Киевом;
- 200 квадратных метров офисных зданий в столице
- два кроссовера;
- три квартиры с паркоместами в элитных жилкомплексах Киева;
- четыре апартамента в Ужгороде.
В расследовании говорилось, что элитное имущество в семье чиновника появилось в период пребывания в должности председателя Донецкой ОГА (ОВА). Впоследствии ему
Напомним, летом 2024 года ВАКС назначил Кириленко меру пресечения в виде залога более 30 миллионов гривен.
Уже на следующий день после заседания за него была внесена эта сумма и Кириленко продолжил исполнять обязанности главы АМКУ.
В марте 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский ответил, почему Кириленко до сих пор является действующим должностным лицом.
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