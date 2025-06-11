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В Украине заочно осудили адвоката Шария и Медведчука

11 июня 2025 23:58
Евгения Брюховецкая - редактор
Был адвокатом Шария и Медведчука - в Украине заочно осудили предателя
Депутат-предатель Виктор Медведчук. Фото: росСМИ
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине заочно объявили заочный приговор адвокату журналиста-предателя Анатолия Шария и депутата Виктора Медведчука по материалам Службы безопасности. Речь идет о коллаборанте Валентине Рыбине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в среду, 11 июня.

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По доказательной базе СБУ 10 лет заключения заочно получил коллаборационист Валентин Рыбин. Сейчас он входит в руководство оккупационной администрации России на захваченных территориях левобережья Херсонской области.

В СБУ уточнили, что сейчас предатель возглавляет так называемый "организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области". Этот орган координирует подрывную деятельность местных рупоров Кремля.

Адвокат Шарія та Медведчука отримав підозру
Валентин Рыбин. Фото: СБУ

Так, до начала полномасштабной войны в Украине мужчина был адвокатом Виктора Медведчука и Анатолия Шария, которого недавно заочно приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену. После этого Рыбин выехал за границу, публикуя на своей странице в Facebook призывы к украинцам сложить оружие перед Россией.

Позже он поехал на временно оккупированные территории Херсонщины, где получил предложение возглавить оккупационный орган от местного гауляйтера Владимира Сальдо. Его целью было проведение информационных диверсий против Украины.

После "назначения" мужчина стал членом партии "Единая Россия", неоднократно призывая местных в оккупации поддержать россиян.

На основании доказательств, которые собрала СБУ, Рыбина признали виновным в коллаборационной деятельности и назначили 10 лет заключения, а также конфискацию имущества. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь его к ответственности.

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Скриншот поста СБУ
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Скриншот поста СБУ

Напомним, в Украине Youtube заблокировал новый канал блогера Алексея Арестовича.

Также в начале июня НАБУ и САП вручили еще одно подозрение главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко и его жене.

Виктор Медведчук СБУ суд Анатолий Шарий госизмена война в Украине
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