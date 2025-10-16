Обмен Медведчука — как относится к этому Буданов

Кирилл Буданов. Фото: ГУР МО

Буданов не жалеет о том, что Медведчука обменяли. По его мнению, в Украине этот человек не нужен.

Такое заявление глава ГУР Минобороны сделал во время Киевского международного экономического форума.

Мнение Буданова об обмене Медведчука

"На него мы обменяли, ну скажем так, героев нашей современности. Поэтому я точно об этом никогда сожалеть не буду... А что вам тот Медведчук? Ну что вы с ним бы здесь делали?" — заявил глава ГУР.

Также он добавил, что вообще жалеть о прошлом — неправильно, надо смотреть в будущее и строить будущее.

Что известно о Викторе Медведчуке

До начала полномасштабного вторжения Виктор Медведчук был главой партии ОПЗЖ, известным своей пророссийской деятельностью. 12 апреля 2022 года его задержали сотрудники СБУ. Согласно решению Лычаковского районного суда Львова, политика заключили под стражу. На 215 украинских пленных, среди которых были офицеры и защитники "Азовстали", Медведчука и 55 российских окупантов обменяли 21 сентября 2022 года.

Напомним, в июне в Украине заочно вынесли приговор адвокату Виктора Медведчука. Его приговорили к заключению и конфискации имущества.

Также мы сообщали о разоблачении приспешников Медведчука. Задержали 12 человек.