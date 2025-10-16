Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Никогда жалеть не буду — Буданов об обмене Медведчука

Никогда жалеть не буду — Буданов об обмене Медведчука

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 23:54
обновлено: 23:54
Обмен Медведчука — как относится к этому Буданов
Кирилл Буданов. Фото: ГУР МО

Буданов не жалеет о том, что Медведчука обменяли. По его мнению, в Украине этот человек не нужен.

Такое заявление глава ГУР Минобороны сделал во время Киевского международного экономического форума.

Реклама
Читайте также:

Мнение Буданова об обмене Медведчука

"На него мы обменяли, ну скажем так, героев нашей современности. Поэтому я точно об этом никогда сожалеть не буду... А что вам тот Медведчук? Ну что вы с ним бы здесь делали?" — заявил глава ГУР.

Также он добавил, что вообще жалеть о прошлом — неправильно, надо смотреть в будущее и строить будущее.

Что известно о Викторе Медведчуке

До начала полномасштабного вторжения Виктор Медведчук был главой партии ОПЗЖ, известным своей пророссийской деятельностью. 12 апреля 2022 года его задержали сотрудники СБУ. Согласно решению Лычаковского районного суда Львова, политика заключили под стражу. На 215 украинских пленных, среди которых были офицеры и защитники "Азовстали", Медведчука и 55 российских окупантов обменяли 21 сентября 2022 года.

Напомним, в июне в Украине заочно вынесли приговор адвокату Виктора Медведчука. Его приговорили к заключению и конфискации имущества.

Также мы сообщали о разоблачении приспешников Медведчука. Задержали 12 человек.

Виктор Медведчук разведка Минобороны Кирилл Буданов обмен
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации