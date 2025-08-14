Работники СБУ во время задержания соратника Медведчука Кирилла Молчанова. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили 12 приспешников главы пророссийской запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Фигуранты по заданию РФ проводили информационные атаки по Украине.

Об этом информирует пресс-служба СБУ в четверг, 14 августа, в Telegram.

Реклама

Читайте также:

СБУ разоблачила ряд приспешников Медведчука — детали

Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу на "информационных диверсантов" ФСБ РФ, которые под руководством Виктора Медведчука занимаются медийными атаками по Украине.

Речь идет о 12 участниках организованной преступной группы под названием "Другая Украина", которая функционирует в Москве под видом общественного объединения.

СБУ собрала показания на этих фигурантов из разных источников, включая показания "политического эксперта" из медийного пула Медведчука Кирилла Молчанова. Его весной этого года задержали в Польше — он сейчас находится под арестом в Киеве и сотрудничает со следствием.

Как установило расследование, Кирилл Молчанов работал одновременно на две спецслужбы страны-агрессора: ФСБ и внешнюю разведку РФ. В рамках уголовного производства установлено, что одним из его "прямых контактов" был первый заместитель пятой службы ФСБ РФ генерал-лейтенант Георгий Гришаев. Соответствующая переписка найдена в телефоне подозреваемого.

По указанию оккупантов Молчанов и его "коллеги" занимались оправданием российской агрессии, дискредитацией Украины на международной арене и расшатыванием внутренней ситуации в странах-партнерах нашего государства.

Более того, сам Молчанов организовывал на территории ЕС уличные акции в интересах Кремля, где призывал к сворачиванию международной поддержки Украины.

Фамилии приспешников Медведчука, которые работали на РФ

По материалам дела, руководил этой деятельностью лично Виктор Медведчук. В частности, он согласовал создание организации "Другая Украина" непосредственно с Путиным, после чего глава Кремля поручил ФСБ координировать этот проект.

Далее Медведчук собственноручно сформировал "штат" прокремлевского объединения, в который вошли топ-менеджмент и пропагандисты подсанкционных телеканалов экс-нардепа. Большинство из них выехало в РФ в начале полномасштабной войны.

По указаниям Медведчука они готовили и распространяли антиукраинский контент через подконтрольные Telegram-каналы, видеохостинг Ютуб и зарубежный рупор кремля "Голос Европы" (Voice of Europe), в отношении которого, благодаря сотрудничеству СБУ и правоохранителей Чехии, в 2024 году ЕС ввел санкции.

После выхода таких сообщений их мгновенно подхватывали кремлевские пропагандисты для массового тиражирования на своих информресурсах.

Также установлено, что Медведчук лично занимается финансированием преступной организации и для этого тесно взаимодействует с администрацией Путина и правительственными структурами России.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении Медведчуку и его "подчиненным", которые скрываются в России. Среди них:

Денис Жарких;

Артем Марчевский;

Роман Коваленко;

Руслан Калинчук;

Ян Таксюр;

Юрий Дудкин;

Руслан Коцаба;

Наталья Хорошевская;

Богдан Гиганов;

Олег Ясинский;

Александр Лазарев.

Преступления фигурантов квалифицированы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные в составе организованной преступной группы);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 3 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, совершенные в составе организованной преступной группы);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное в составе организованной преступной группы).

Задержанному соратнику Медведчука Кириллу Молчанову отдельно сообщено о дополнительном подозрении по факту работы на вражеские спецслужбы (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена, совершенная в условиях войны). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что в Украине объявили заочный приговор адвокату журналиста-предателя Анатолия Шария и депутата Виктора Медведчука.

Ранее мы информировали, что в рамках обмена пленными в Россию вернулся соратник Медведчука.