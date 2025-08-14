Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Проводили информатаки — СБУ разоблачила 12 соратников Медведчука

Проводили информатаки — СБУ разоблачила 12 соратников Медведчука

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 15:19
СБУ разоблачила ряд приспешников Медведчука
Работники СБУ во время задержания соратника Медведчука Кирилла Молчанова. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили 12 приспешников главы пророссийской запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Фигуранты по заданию РФ проводили информационные атаки по Украине.

Об этом информирует пресс-служба СБУ в четверг, 14 августа, в Telegram.

Реклама
Читайте также:

СБУ разоблачила ряд приспешников Медведчука — детали

Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу на "информационных диверсантов" ФСБ РФ, которые под руководством Виктора Медведчука занимаются медийными атаками по Украине.

Речь идет о 12 участниках организованной преступной группы под названием "Другая Украина", которая функционирует в Москве под видом общественного объединения.

СБУ собрала показания на этих фигурантов из разных источников, включая показания "политического эксперта" из медийного пула Медведчука Кирилла Молчанова. Его весной этого года задержали в Польше — он сейчас находится под арестом в Киеве и сотрудничает со следствием.

Как установило расследование, Кирилл Молчанов работал одновременно на две спецслужбы страны-агрессора: ФСБ и внешнюю разведку РФ. В рамках уголовного производства установлено, что одним из его "прямых контактов" был первый заместитель пятой службы ФСБ РФ генерал-лейтенант Георгий Гришаев. Соответствующая переписка найдена в телефоне подозреваемого.

По указанию оккупантов Молчанов и его "коллеги" занимались оправданием российской агрессии, дискредитацией Украины на международной арене и расшатыванием внутренней ситуации в странах-партнерах нашего государства.

Более того, сам Молчанов организовывал на территории ЕС уличные акции в интересах Кремля, где призывал к сворачиванию международной поддержки Украины.

Фамилии приспешников Медведчука, которые работали на РФ

По материалам дела, руководил этой деятельностью лично Виктор Медведчук. В частности, он согласовал создание организации "Другая Украина" непосредственно с Путиным, после чего глава Кремля поручил ФСБ координировать этот проект.

Далее Медведчук собственноручно сформировал "штат" прокремлевского объединения, в который вошли топ-менеджмент и пропагандисты подсанкционных телеканалов экс-нардепа. Большинство из них выехало в РФ в начале полномасштабной войны.

По указаниям Медведчука они готовили и распространяли антиукраинский контент через подконтрольные Telegram-каналы, видеохостинг Ютуб и зарубежный рупор кремля "Голос Европы" (Voice of Europe), в отношении которого, благодаря сотрудничеству СБУ и правоохранителей Чехии, в 2024 году ЕС ввел санкции.

После выхода таких сообщений их мгновенно подхватывали кремлевские пропагандисты для массового тиражирования на своих информресурсах.

Также установлено, что Медведчук лично занимается финансированием преступной организации и для этого тесно взаимодействует с администрацией Путина и правительственными структурами России.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении Медведчуку и его "подчиненным", которые скрываются в России. Среди них:

  • Денис Жарких;
  • Артем Марчевский;
  • Роман Коваленко;
  • Руслан Калинчук;
  • Ян Таксюр;
  • Юрий Дудкин;
  • Руслан Коцаба;
  • Наталья Хорошевская;
  • Богдан Гиганов;
  • Олег Ясинский;
  • Александр Лазарев.

Преступления фигурантов квалифицированы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные в составе организованной преступной группы);
  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 3 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, совершенные в составе организованной преступной группы);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное в составе организованной преступной группы).

Задержанному соратнику Медведчука Кириллу Молчанову отдельно сообщено о дополнительном подозрении по факту работы на вражеские спецслужбы (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена, совершенная в условиях войны). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что в Украине объявили заочный приговор адвокату журналиста-предателя Анатолия Шария и депутата Виктора Медведчука.

Ранее мы информировали, что в рамках обмена пленными в Россию вернулся соратник Медведчука.

Виктор Медведчук СБУ ФСБ наказание война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации