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Обмін полоненими — до Росії повернувся соратник Медведчука

24 травня 2025 13:23
Аркадій Пастула - Редактор
Україна передала Росії 70 колаборантів у межах обміну — серед них соратник Медведчука
Олександр Тарнашинський та Віктор Медведчук. Фото: соцмережі
Аркадій Пастула - Редактор

У межах обміну полоненими 23 травня Україна передала Росії 70 осіб, яких засуджено за звинуваченням у співпраці зі спецслужбами Росії. Зокрема, серед них є соратник Віктора Медведчука Олександр Тарнашинський.

Про це повідомляє проєкт "Хочу к своим".

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Обмін полоненими 23 травня

"23.05.2025 року в рамках державного проєкту "Хочу к своим", який реалізується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки ГУР МО, СБУ та уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до Російської Федерації виїхали 70 колаборантів з паралельним поверненням десятків українських цивільних заручників з російської неволі, які роками незаконно утримувалися російською владою", — йдеться у повідомленні.

На сайті проєкту загалом зазначено 31 особу, зокрема Олександра Тарнашинського.

Тарнашинський Олександр Костянтинович
Олександр Тарнашинський. Фото: "Хочу к своим"

Відомо, що він створював в Україні благодійні фонди та організації, які мали бути каналом для надходження коштів з Росії з метою проведення заходів щодо дискредитації української влади та підготовки до її захоплення.

Тарнашинського затримали ще 5 травня 2022 року. За повідомленням СБУ, він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні.

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Олександр Тарнашинський. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 травня до України повернулися 390 захисників з російської неволі. Обміни продовжаться також сьогодні та завтра.

А спецпредставник США Кіт Келлог висловився про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" між Україною та Росією.

Віктор Медведчук Україна полонені Росія обмін полоненими
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