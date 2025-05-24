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Келлог висловився про обмін полоненими "1000 на 1000"

24 травня 2025 12:32
Карина Приходько - Редактор
Обмін полоненими 1000 на 1000 — заява Келлога
Спецпредставник США щодо України та Росії Кіт Келлог. Фото: АР
Карина Приходько - Редактор

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що обмін полоненими 23 травня — найкращий результат переговорів у Стамбулі. В рамках цих домовленостей в Україну мають повернутися 1000 людей.

Про це Кіт Келлог написав у своєму Х (Twitter).

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"Найпозитивніший результат технічних переговорів між Україною та Росією, що відбулися минулого тижня в Стамбулі: заплановано повернення по 1000 військовополонених з кожного боку", — написав Кіт Келлог.

Крім того, він наголосив, що також мають припинитися вбивства, тому у США чекають припинення вогню.

Обмін полоненими 1000 на 1000
Скриншот допису Кіта Келлога

Нагадаємо, 23 травня до України повернулися 390 військовополонених. Це була перша частина домовленості про обмін у форматі "1000 на 1 000". 

У Координаційному штабі оприлюднили список українців, які повернулися з російського полону. У переліку 270 військовослужбовців та 120 цивільних. 

Водночас міністр оборони Рустем Умєров назвав дату наступного обміну полоненими. 

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