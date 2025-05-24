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Келлог высказался об обмене пленными "1000 на 1000"

24 мая 2025 12:32
Карина Приходько - Редактор
Обмен пленными 1000 на 1000 — заявление Келлога
Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог. Фото: АР
Карина Приходько - Редактор

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что обмен пленными 23 мая — лучший результат переговоров в Стамбуле. В рамках этих договоренностей в Украину должны вернуться 1000 человек.

Об этом Кит Келлог написал в своем Х (Twitter).

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"Самый положительный результат технических переговоров между Украиной и Россией, состоявшихся на прошлой неделе в Стамбуле: запланировано возвращение по 1000 военнопленных с каждой стороны", — написал Кит Келлог.

Кроме того, он отметил, что также должны прекратиться убийства, поэтому в США ждут прекращения огня.

Обмін полоненими 1000 на 1000
Скриншот сообщения Кита Келлога

Напомним, 23 мая в Украину вернулись 390 военнопленных. Это была первая часть договоренности об обмене в формате "1000 на 1000".

В Координационном штабе обнародовали список украинцев, которые вернулись из российского плена. В перечне 270 военнослужащих и 120 гражданских.

В то же время министр обороны Рустем Умеров назвал дату следующего обмена пленными.

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