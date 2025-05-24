Украина передала России 70 коллаборантов в рамках обмена — среди них соратник Медведчука

Александр Тарнашинский и Виктор Медведчук. Фото: соцсети

В рамках обмена пленными 23 мая Украина передала России 70 человек, которые осуждены по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами России. В частности, среди них есть соратник Виктора Медведчука Александр Тарнашинский.

Об этом сообщает проект "Хочу к своим".

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Обмен пленными 23 мая

"23.05.2025 года в рамках государственного проекта "Хочу к своим", который реализуется Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными при поддержке ГУР МО, СБУ и уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в Российскую Федерацию выехали 70 коллаборационистов с параллельным возвращением десятков украинских гражданских заложников из российской неволи, которые годами незаконно удерживались российскими властями", — говорится в сообщении.

На сайте проекта в целом указан 31 человек, в том числе Александр Тарнашинский.

Александр Тарнашинский. Фото: "Хочу к своим"

Известно, что он создавал в Украине благотворительные фонды и организации, которые должны были служить каналом для поступления средств из России с целью проведения мероприятий по дискредитации украинской власти и подготовки к ее захвату.

Тарнашинского задержали еще 5 мая 2022 года. По сообщению СБУ, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине.

Александр Тарнашинский. Фото: скриншот

Напомним, 23 мая в Украину вернулись 390 защитников из российской неволи. Обмены продолжатся также сегодня и завтра.

А спецпредставитель США Кит Келлог высказался об обмене пленными в формате "1 000 на 1 000" между Украиной и Россией.