СБУ викрила низку поплічників Медведчука

Співробітники Служби безпеки України викрили 12 поплічників очільника проросійської забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука. Фігуранти за завданням РФ проводили інформаційні атаки по Україні.

Про це інформує пресслужба СБУ у четвер, 14 серпня, у Telegram.

Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу на "інформаційних диверсантів" ФСБ РФ, які під керівництвом Віктора Медведчука займаються медійними атаками по Україні.

Йдеться про 12 учасників організованої злочинної групи під назвою "Другая Украина", яка функціонує у Москві під виглядом громадського об’єднання.

СБУ зібрала покази на цих фігурантів із різних джерел, включаючи свідчення "політичного експерта" з медійного пулу Медведчука Кирила Молчанова. Його навесні цього року затримали у Польщі — він зараз перебуває під арештом у Києві та співпрацює зі слідством.

Як встановило розслідування, Кирило Молчанов працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора: ФСБ та зовнішню розвідку РФ. У межах кримінального провадження встановлено, що одним із його "прямих контактів" був перший заступник п'ятої служби ФСБ РФ генерал-лейтенант Георгій Грішаєв. Відповідне листування знайдено у телефоні підозрюваного.

За вказівкою окупантів Молчанов та його "колеги" займалися виправдовуванням російської агресії, дискредитацією України на міжнародній арені та розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави.

Ба більше, сам Молчанов організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України.

Прізвища поплічників Медведчука, які працювали на РФ

За матеріалами справи, керував цією діяльністю особисто Віктор Медведчук. Зокрема, він погодив створення організації "Другая Украина" безпосередньо з Путіним, після чого очільник Кремля доручив ФСБ координувати цей проєкт.

Далі Медведчук власноруч сформував "штат" прокремлівського об’єднання, до якого увійшли топменеджмент і пропагандисти підсанкційних телеканалів екснардепа. Більшість з них виїхала до РФ на початку повномасштабної війни.

За вказівками Медведчука вони готували та поширювали антиукраїнський контент через підконтрольні Telegram-канали, відеохостинг Ютуб та закордонний рупор Кремля "Голос Європи" (Voice of Europe), щодо якого, завдяки співпраці СБУ та правоохоронців Чехії, у 2024 році ЄС запровадив санкції.

Після виходу таких повідомлень їх миттєво підхоплювали кремлівські пропагандисти для масового тиражування на своїх інформресурсах.

Також встановлено, що Медведчук особисто займається фінансуванням злочинної організації й для цього тісно взаємодіє з адміністрацією Путіна та урядовими структурами Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили про підозру Медведчуку та його "підлеглим", які переховуються в Росії. Серед них:

Денис Жарких;

Артем Марчевський;

Роман Коваленко;

Руслан Калинчук;

Ян Таксюр;

Юрій Дудкін;

Руслан Коцаба;

Наталія Хорошевська;

Богдан Гіганов;

Олег Ясинський;

Олександр Лазарєв.

Злочини фігурантів кваліфіковано одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені у складі організованої злочинної групи);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинені у складі організованої злочинної групи);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене у складі організованої злочинної групи).

Затриманому соратнику Медведчука Кирилу Молчанову окремо повідомлено про додаткову підозру за фактом роботи на ворожі спецслужби (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, державна зрада, вчинена в умовах війни). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

