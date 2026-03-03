Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дело Медведчука о присвоении нефтепровода передали в суд

Дело Медведчука о присвоении нефтепровода передали в суд

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 12:39
Виктор Медведчук — дело о нефтепроводе направили в суд
Экс-депутат Виктор Медведчук. Фото: Stringer/Sputnik/dpa/picture alliance

Дело экс-нардепа Виктора Медведчука, который организовал масштабную схему завладения государственным имуществом, передали в суд. Он присвоил нефтепровод стоимостью 1,4 млрд грн.

Как пишет Новини.LIVE, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Реклама
Читайте также:

Дело Медведчука о присвоении нефтепровода

Генеральный прокурор Руслан Кравченко рассказал, что в течение 2015-2018 годов экс-нардеп создал и возглавил организованную группу, которая фактически похитила у государства часть магистрального нефтепродуктопровода. В то время стоимость объекта составляла 1,4 млрд грн.

Для реализации этой схемы организаторы во главе с бывшим парламентарием привлекли экспертов, которые предоставляли заведомо ложные выводы в судах и злоупотребляли полномочиями на разных уровнях.

"После получения контроля над объектом участники группы использовали его для собственного обогащения, легализовав более 29,9 млн евро доходов, полученных от эксплуатации трубопровода преступным путем. Бывшему депутату инкриминируется организация завладения имуществом в особо крупных размерах, отмывание средств, злоупотребление полномочиями и подделка экспертных заключений", — говорится в сообщении.

Генеральный прокурор также отметил, поскольку экс-депутат сейчас находится на территории России, расследование проводилось заочно. Что касается других участников схемы, то метериалы выделены в отдельное производство и сейчас они находятся в розыске.

"Позиция государства остается неизменной: каждому разоблаченному факту злоупотреблений стратегическими активами Украины должна быть дана надлежащая правовая оценка. Правоохранительные органы продолжают активные меры по розыску, аресту и конфискации активов лиц, подозреваемых в преступлениях против государства и коррупции. Это касается имущества как в Украине, так и за рубежом — оно должно служить компенсацией за нанесенный государству ущерб", — подчеркнул Руслан Кравченко.

Коррупционные схемы Медведчука

В июле 2024 года Медведчуку сообщили о подозрении по делу нефтепровода "Самара-Западное направление". Тогда НАБУ и САП собрали масштабную доказательную базу, которая доказывает незаконность приватизации государственного нефтепровода.

Кроме того, в июне того же года ГБР разоблачило финансовую сделку братьев бывших нардепов Медведчука и Козака. Схема действовала несколько лет до 2022 года на предприятии по изготовлению кирпича. Это нанесло Украине многомиллионные убытки.

Виктор Медведчук суд коррупция Офис генерального прокурора Руслан Кравченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации