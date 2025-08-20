Акаунти Євгена Мураєва заблокували у TikTok — що відомо

TikTok заблокував акаунти проросійського політика Мураєва
Соціальна мережа TikTok видалила два акаунти колишнього народного депутата України Євгена Мураєва. На своїх сторінках у соцмережі колишній політик активно поширював проросійські наративи та дезінформацію.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Мураєва заблокували в TikTok
Сторінки скандального екснардепа потрапили під блокування у соцмережі.
Як зазначають у ЦПД, наразі Мураєв намагається продовжити діяльність, створивши резервний канал. Однак у Центрі переконані, що й цей акаунт з часом буде ліквідовано.
Що відомо про Євгена Мураєва
У різний час Мураєв очолював політраду партії "За життя" (пізніше — ОПЗЖ, діяльність якої нині заборонена). Згодом політик очолив партію "Наші", яку суд заборонив у червні 2022 року. Також Мураєв є власником телеканалу "НАШ", проти якого раніше запровадили санкції.
Восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцем проживання та в офісах екснардепа. Під час слідчих дій правоохоронці виявили готівку в російських рублях, зброю, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.
2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію санкцій Ради національної безпеки і оборони проти 18 осіб. До списку потрапив й Євген Мураєв. До нього та інших осіб них застосовано комплекс санкцій. Зокрема, йдеться про позбавлення державних нагород і почесних відзнак, блокування активів, заборону на виведення капіталів за межі України тощо.
