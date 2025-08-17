Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський запровадив санкції проти розробників дронів з ШІ у РФ

Зеленський запровадив санкції проти розробників дронів з ШІ у РФ

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 10:55
Зеленський ввів санкції проти розробників дронів зі штучним інтелектом у Росії
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський запровадив санкції проти розробників дронів зі штучним інтелектом у Росії. Він вже підписав відповідний указ.

Про це йдеться в указі Зеленського №599/2025.

Реклама
Читайте також:

Санкції проти розробників російських дронів зі ШІ

Зеленський ввів в дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". 

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

null
Указ Зеленського. Фото: скриншот

Обмеження запроваджено проти компаній, які займаються створенням БпЛА із використанням штучного інтелекту. Зокрема, йдеться про:

  • "Прогматік" — виробник FPV-камікадзе "Мікроб 10" з електронним автопілотом та системою автоматичного захоплення цілі на базі ШІ;
  • "Розумні птахи", що випускає БпЛА "Сорока" з начинкою до 3,5 кг, які можуть обходити радіотехнічні перешкоди;
  • Центр технологій штучного інтелекту "Нейролаб", який розробляє та тренує ШІ-моделі для БпЛА, які забезпечують автономну навігацію, розпізнавання цілей і обробку даних із сенсорів.

Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що РФ активно вкладається у безпілотні технології з використанням ШІ. За його словами, цей процес необхідно сприймати максимально серйозно.

ШІ у безпілотниках підвищують автономність, точність та стійкість до РЕБ.

"Для створення таких дронів критично важливими є сучасна електронна компонентна база та значні обчислювальні ресурси. Саме на компаніях, які забезпечують ці можливості, зосереджено увагу в підготовленому санкційному пакеті", — зауважив Власюк.

За його словами, санкції спрямовані на обмеження основних ключових ланцюгів у розвитку російських дронів зі ШІ.

Нагадаємо, Швейцарія ввела додаткові обмеження проти РФ, приєднавшись до нового пакета санкцій Євросоюзу.

Раніше Зеленський запровадив санкції проти фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями Росії.

Володимир Зеленський санкції безпілотники штучний інтелект указ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації