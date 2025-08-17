Зеленський ввів санкції проти розробників дронів зі штучним інтелектом у Росії

Зеленський запровадив санкції проти розробників дронів з ШІ у РФ
Український лідер Володимир Зеленський запровадив санкції проти розробників дронів зі штучним інтелектом у Росії. Він вже підписав відповідний указ.
Про це йдеться в указі Зеленського №599/2025.
Санкції проти розробників російських дронів зі ШІ
Зеленський ввів в дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.
Обмеження запроваджено проти компаній, які займаються створенням БпЛА із використанням штучного інтелекту. Зокрема, йдеться про:
- "Прогматік" — виробник FPV-камікадзе "Мікроб 10" з електронним автопілотом та системою автоматичного захоплення цілі на базі ШІ;
- "Розумні птахи", що випускає БпЛА "Сорока" з начинкою до 3,5 кг, які можуть обходити радіотехнічні перешкоди;
- Центр технологій штучного інтелекту "Нейролаб", який розробляє та тренує ШІ-моделі для БпЛА, які забезпечують автономну навігацію, розпізнавання цілей і обробку даних із сенсорів.
Уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що РФ активно вкладається у безпілотні технології з використанням ШІ. За його словами, цей процес необхідно сприймати максимально серйозно.
ШІ у безпілотниках підвищують автономність, точність та стійкість до РЕБ.
"Для створення таких дронів критично важливими є сучасна електронна компонентна база та значні обчислювальні ресурси. Саме на компаніях, які забезпечують ці можливості, зосереджено увагу в підготовленому санкційному пакеті", — зауважив Власюк.
За його словами, санкції спрямовані на обмеження основних ключових ланцюгів у розвитку російських дронів зі ШІ.
Нагадаємо, Швейцарія ввела додаткові обмеження проти РФ, приєднавшись до нового пакета санкцій Євросоюзу.
Раніше Зеленський запровадив санкції проти фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями Росії.
Читайте Новини.LIVE!