Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня TikTok заблокировал аккаунты пророссийского политика Мураева

TikTok заблокировал аккаунты пророссийского политика Мураева

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 14:46
Аккаунты Евгения Мураева заблокировали в TikTok - что известно
Евгений Мураев. Фото: УНИАН

Социальная сеть TikTok удалила два аккаунта бывшего народного депутата Украины Евгения Мураева. На своих страницах в соцсети бывший политик активно распространял пророссийские нарративы и дезинформацию.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Реклама
Читайте также:

Мураева заблокировали в TikTok

Страницы скандального экс-нардепа попали под блокировку в соцсети.

Как отмечают в ЦПД, сейчас Мураев пытается продолжить деятельность, создав резервный канал. Однако в Центре убеждены, что и этот аккаунт со временем будет ликвидирован.

TikTok Мураєва заблокували
Заблокированный аккаунт Мураева. Фото: ЦПД

Что известно о Евгении Мураеве

В разное время Мураев возглавлял политсовет партии "За жизнь" (позже — ОПЗЖ, деятельность которой сейчас запрещена). Впоследствии политик возглавил партию "Наши", которую суд запретил в июне 2022 года. Также Мураев является владельцем телеканала "НАШ", против которого ранее ввели санкции.

Осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по месту жительства и в офисах экс-нардепа. Во время следственных действий правоохранители обнаружили наличные в российских рублях, оружие, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

В 2025 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций Совета национальной безопасности и обороны против 18 человек. В список попал и Евгений Мураев. К нему и другим лицам к ним применен комплекс санкций. В частности, речь идет о лишении государственных наград и почетных отличий, блокировании активов, запрете на вывод капиталов за пределы Украины и тому подобное.

Напомним, ранее Владимир Зеленский ввел санкции против разработчиков дронов с искусственным интеллектом в России.

А также Украина ввела санкции против энергокомпаний из России.

санкции TikTok Евгений Мураев ЦПД блокирование
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации