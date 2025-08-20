Аккаунты Евгения Мураева заблокировали в TikTok - что известно

Евгений Мураев. Фото: УНИАН

Социальная сеть TikTok удалила два аккаунта бывшего народного депутата Украины Евгения Мураева. На своих страницах в соцсети бывший политик активно распространял пророссийские нарративы и дезинформацию.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Мураева заблокировали в TikTok

Страницы скандального экс-нардепа попали под блокировку в соцсети.

Как отмечают в ЦПД, сейчас Мураев пытается продолжить деятельность, создав резервный канал. Однако в Центре убеждены, что и этот аккаунт со временем будет ликвидирован.

Заблокированный аккаунт Мураева. Фото: ЦПД

Что известно о Евгении Мураеве

В разное время Мураев возглавлял политсовет партии "За жизнь" (позже — ОПЗЖ, деятельность которой сейчас запрещена). Впоследствии политик возглавил партию "Наши", которую суд запретил в июне 2022 года. Также Мураев является владельцем телеканала "НАШ", против которого ранее ввели санкции.

Осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по месту жительства и в офисах экс-нардепа. Во время следственных действий правоохранители обнаружили наличные в российских рублях, оружие, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

В 2025 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций Совета национальной безопасности и обороны против 18 человек. В список попал и Евгений Мураев. К нему и другим лицам к ним применен комплекс санкций. В частности, речь идет о лишении государственных наград и почетных отличий, блокировании активов, запрете на вывод капиталов за пределы Украины и тому подобное.

