СБУ задержала корректировщика атак РФ в Полтаве

СБУ задержала корректировщика атак РФ в Полтаве

Дата публикации 1 июня 2026 12:59
Задержание корректировщика атака РФ. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Полтаве еще одного информатора РФ. Мужчина собирал данные о расположении Сил обороны для подготовки ракетно-дронных атак.

Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Как информатор РФ корректировал удары по позициям ВСУ

По данным следствия, фигурантом оказался местный безработный, который попал в поле зрения российских спецслужб во время поиска заработка в Telegram-каналах.

В обмен на денежное вознаграждение мужчина ездил по городу и его окрестностям на такси, пытаясь обнаружить места базирования украинских военных. Полученные координаты он обозначал на картах и передавал российским кураторам.

Больше всего оккупантов интересовали позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций. Кроме того, информатор фотографировал административные здания и служебные паркинги подразделений Национальной полиции.

"В случае выявления потенциальных целей он сразу информировал российских спецслужбистов о местах дислокации Сил обороны в виде фото- и видеофайлов с привязкой к электронным координатам", — отметили в СБУ.

Спецслужбисты заблаговременно разоблачили деятельность мужчины, задокументировали ее и задержали фигуранта.

Какое наказание грозит

Во время обысков правоохранители изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с РФ. Экспертизы подтвердили факты передачи информации представителям страны-агрессора.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по факту несанкционированного распространения данных о перемещении и размещении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения.

Сейчас мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Новини.LIVE информировали, что год назад, 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины реализовала масштабную спецоперацию под названием "Паутина". В результате был поражен 41 самолет российской авиации, а общие потери РФ оценили в более 7 миллиардов долларов. Среди целей операции были стратегические бомбардировщики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, в частности А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

Новини.LIVE также сообщали, что временно исполняющий обязанности председателя СБУ Евгений Хмара отметил, что дальнобойные удары украинской спецслужбы способствуют приближению справедливого мира. Он отметил, что благодаря атакам и специальным операциям удается постепенно ослаблять преимущество России в военном потенциале.

СБУ Полтава война в Украине
Штин Ульяна - редактор
Штин Ульяна
