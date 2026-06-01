СБУ задержала корректировщика атак РФ в Полтаве

Задержание корректировщика атака РФ. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Полтаве еще одного информатора РФ. Мужчина собирал данные о расположении Сил обороны для подготовки ракетно-дронных атак.

Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Как информатор РФ корректировал удары по позициям ВСУ

По данным следствия, фигурантом оказался местный безработный, который попал в поле зрения российских спецслужб во время поиска заработка в Telegram-каналах.

В обмен на денежное вознаграждение мужчина ездил по городу и его окрестностям на такси, пытаясь обнаружить места базирования украинских военных. Полученные координаты он обозначал на картах и передавал российским кураторам.

Больше всего оккупантов интересовали позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций. Кроме того, информатор фотографировал административные здания и служебные паркинги подразделений Национальной полиции.

"В случае выявления потенциальных целей он сразу информировал российских спецслужбистов о местах дислокации Сил обороны в виде фото- и видеофайлов с привязкой к электронным координатам", — отметили в СБУ.

Спецслужбисты заблаговременно разоблачили деятельность мужчины, задокументировали ее и задержали фигуранта.

Какое наказание грозит

Во время обысков правоохранители изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с РФ. Экспертизы подтвердили факты передачи информации представителям страны-агрессора.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по факту несанкционированного распространения данных о перемещении и размещении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения.

Сейчас мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

