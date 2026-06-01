СБУ затримала коригувальника атак РФ у Полтаві

Затримання коригувальника атака РФ. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили у Полтаві ще одного інформатора РФ. Чоловік передавав ворогу координати військових об’єктів, які могли стати цілями для майбутніх ракетних і дронових ударів.

Про це в понеділок, 1 червня, повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на пресслужбу СБУ.

Як інформатор РФ коригував удари по позиціях ЗСУ

За даними слідства, фігурантом виявився місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужб під час пошуку заробітку в Telegram-каналах.

В обмін на грошову винагороду чоловік їздив містом та його околицями на таксі, намагаючись виявити місця базування українських військових. Отримані координати він позначав на картах та передавав російським кураторам.

Найбільше окупантів цікавили позиції зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій. Крім того, інформатор фотографував адміністративні будівлі та службові паркінги підрозділів Національної поліції.

"У разі виявлення потенційних цілей він одразу інформував російських спецслужбістів про місця дислокації Сил оборони у вигляді фото- та відеофайлів з прив’язкою до електронних координат", — зазначили в СБУ.

Спецслужбовці завчасно викрили діяльність чоловіка, задокументували її та затримали фігуранта.

Яке покарання загрожує

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефон із доказами співпраці з РФ. Експертизи підтвердили факти передачі інформації представникам країни-агресора.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за фактом несанкціонованого поширення даних про переміщення та розміщення Збройних сил України в умовах воєнного стану.

Наразі чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

