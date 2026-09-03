Мотивы, мифы и убеждения осужденных за госизмену

Беседа с осужденным за государственную измену. Фото: кадр из видео

Украинские коллаборационисты и государственные предатели, которые в настоящее время отбывают наказание в исправительных учреждениях, продолжают оправдывать агрессивные действия Кремля. Заключенные открыто заявляют об отсутствии какого-либо раскаяния за содеянные преступления и повторяют штампы российской пропаганды. Кроме того, большинство из них руководствовались не деньгами, а укоренившимися советскими стереотипами и неприязнью к государству.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на репортаж Рамины Эсхакзай из колонии, где отбывают наказание предатели и коллаборационисты.

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Идеологическая неприязнь к государству

Чаще всего осужденные жаловались на якобы ущемление прав русского языка и невозможность свободно использовать советскую символику или военную форму бывшего СССР.

Некоторые предатели заявляют, что раньше даже голосовали за Владимира Зеленского, поскольку надеялись на скорейшее прекращение боевых действий дипломатическим путем. Теперь они обвиняют руководство Украины в продолжении войны и верят, что российская армия немедленно остановится в случае объявления полной капитуляции Киева.

Оправдание войны в Украине

Кроме того, заключенные полностью повторяют штампы российской пропаганды. Нападения на мирные города предатели оправдывают тем, что Российская Федерация как правопреемница СССР якобы просто возвращает себе свои территории.

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При этом часть из них откровенно говорит об отсутствии какого-либо раскаяния и уверяет, что если бы можно было вернуть время назад, они поступили бы точно так же, поскольку руководствовались не деньгами, а собственными убеждениями.

Психологический портрет коллаборационистов

Руководитель научно-исследовательского центра Пенитенциарной академии Украины Андрей Галай отметил, что общие психологические признаки у осужденных за коллаборационизм и государственную измену действительно существуют.

При этом откровенных поклонников Кремля среди заключённых меньшинство. Андрей Галай подчеркнул, что лишь около 30% осуждённых мужчин и менее 10% осуждённых женщин открыто заявляют, что идейно ненавидят Украину.

"Большая часть, а это примерно 70%, в качестве своих мотивов и факторов, которые подтолкнули их к этому или способствовали этому, называют сложные обстоятельства, необходимость решения семейных и жизненных проблем, поиск средств и другие подобные вещи", — отметил эксперт.

Географическое происхождение предателей

По словам Андрея Галая, исследование также показало, что предательство не имеет четкой привязки к каким-либо конкретным регионам страны. Конечно, на Востоке и на территориях, которые пережили или до сих пор находятся под оккупацией, приговоров значительно больше, но специалисты связывают это не с психологией местных жителей.

"Просто так сложилось, что когда приходят оккупационные власти, это выступает катализатором и может приводить к совершению большего количества преступлений. Но есть процент измен из разных областей Украины, включая самые западные", — отметил он.

Также был полностью опровергнут распространенный общественный миф о том, что на сторону врага переходят исключительно пожилые люди, тоскующие по советскому прошлому. Средний возраст осужденных составляет всего 40 лет.

При этом значительная часть осужденных предателей искренне надеется, что в Москве их преступные действия оценят как большую услугу и настоящий подвиг.

"Они думают так: мы сделали плохую вещь для этого государства, но для того государства — хорошую. И, возможно, мы там начнем жизнь сначала, и еще там нас будут считать какими-то почетными людьми, все будут благодарить и воспринимать как заслуженных людей", — пояснил Андрей Галай.

Как ранее писали Новини.LIVE, суды в Украине продолжают стабильно выносить приговоры за государственную измену и коллаборационистскую деятельность. Житель Херсона, который корректировал удары по областному центру, был приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Злоумышленник передавал спецслужбам страны-агрессора координаты ВСУ и правоохранителей.

Также Новини.LIVE сообщали, что СБУ и Третий армейский корпус разоблачили корректировщика в Донецкой области. Он корректировал огонь по позициям украинских военных, используя практически весь спектр российских тактических средств поражения ближней и средней дальности.