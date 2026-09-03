Експерт Галай розповів про психологію прихильників Російської Федерації

Бесіда журналістки Раміни Есхакзай та Андрія Галая. Фото: кадр з відео

Керівник науково-дослідного центру Пенітенціарної академії України Андрій Галай заявив про неможливість перевиховання ідейних прихильників Кремля в українських виправних колоніях. За його словами, головною причиною відмови від еміграції до Росії серед більшості колаборантів до початку повномасштабного вторгнення став банальний побутовий егоїзм. Фахівець наголосив, що через високі ризики повторних злочинів за такими засудженими після їхнього звільнення з в'язниці необхідно встановлювати жорсткий профілактичний нагляд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Андрія Галая журналістці Раміні Есхакзай.

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Чому колаборанти чекали на Росію в Україні

Науковці детально проаналізували психологію колаборантів і з'ясували, чому вони не переїхали до Росії до початку повномасштабної війни. З'ясувалося, що ними керував звичайний побутовий егоїзм та небажання самостійно змінювати щось навколо себе.

Замість переїзду до Росії цим громадянам було набагато зручніше жити у своїх комфортних українських квартирах і чекати окупаційну армію.

"І тому їм комфортніше, щоб не вони поїхали до свого улюбленого життя в Росії, а Росія прийшла і створила їм улюблене життя, яке вони собі уявляють із пропаганди, з фільмів і з якихось ностальгічних міркувань", — розповів Андрій Галай.

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Проблеми перевиховання колаборантів

Пенітенціарна система зобов'язана працювати абсолютно з усіма категоріями злочинців, проте, на думку експерта, перевиховати ідейного прихильника Кремля практично неможливо. Якщо побутові мотиви зради ще піддаються корекції, то перемогти в дискусії фаната "русского мира" є завданням, яке часто не приносить результату.

"Якщо результату не буде — окей. Тоді в характеристиках цих людей це буде зазначено. Після відбування покарання за ними можна встановити додатковий нагляд правоохоронних структур із профілактичної точки зору. Тобто ця людина не змінилася і може далі вчиняти злочини", — резюмував науковець.

Як писали Новини.LIVE раніше, Андрій Галай також розкрив реальні мотиви засуджених за державну зраду. Він зазначив, що їхній середній вік становить близько 40 років, а більшість пішли на співпрацю з ворогом через гроші чи побутові проблеми. Водночас ідейно ненавидять Україну лише 30% чоловіків та менше 10% жінок із загальної кількості ув'язнених.

Також ми писали, що у липні Нацполіція разом з СБУ та прокуратурою затримала колаборантку із Чернігівської області. На одному із блокпостів у Чернігові вона намагалася передати військовослужбовцям саморобну вибухівку, замасковану під бургер із McDonald's.