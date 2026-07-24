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Головна Новини дня У Чернігові затримали жінку, яка намагалася передати військовим вибухівку в бургері

У Чернігові затримали жінку, яка намагалася передати військовим вибухівку в бургері

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 13:58
У Чернігові затримали жінку з вибухівкою в бургері McDonald's
Поліція на місці виклику. Архівне фото: Новини.LIVE

У Чернігові жінка намагалася передати військовослужбовцям саморобну вибухівку. Вона замаскувала її під бургер із McDonald's.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на поліцію Чернігівської області. 

Жінка заховала вибухівку у бургер

Правоохоронці розповіли, що Нацполіція разом з СБУ та прокуратурою затримала жінку на одному із блокпостів у Чернігові. Вона намагалася передати військовослужбовцям саморобну вибухівку, замасковану під бургер із McDonald's.

"Наразі слідчі Служби безпеки за процесуального керівництва органів прокуратури проводять необхідні процесуальні заходи. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру. Деталі буде повідомлено згодом", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, раніше СБУ викрила вісьмох агентів, які підпільно реєстрували Starlink для військ РФ. Зловмисникам загрожує від 10 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Водночас херсонця, який коригував удари по обласному центру, засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Зловмисник передавав спецслужбам країни-агресора координати ЗСУ та правоохоронців.

вибух Чернігів Колаборант
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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