У Чернігові затримали жінку з вибухівкою в бургері McDonald's

Поліція на місці виклику. Архівне фото: Новини.LIVE

У Чернігові жінка намагалася передати військовослужбовцям саморобну вибухівку. Вона замаскувала її під бургер із McDonald's.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Жінка заховала вибухівку у бургер

Правоохоронці розповіли, що Нацполіція разом з СБУ та прокуратурою затримала жінку на одному із блокпостів у Чернігові. Вона намагалася передати військовослужбовцям саморобну вибухівку, замасковану під бургер із McDonald's.

"Наразі слідчі Служби безпеки за процесуального керівництва органів прокуратури проводять необхідні процесуальні заходи. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру. Деталі буде повідомлено згодом", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, раніше СБУ викрила вісьмох агентів, які підпільно реєстрували Starlink для військ РФ. Зловмисникам загрожує від 10 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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