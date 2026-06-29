СБУ викрила 8 агентів РФ, які реєстрували Starlink для російських військових

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще вісьмох агентів РФ, які на замовлення ворога реєстрували супутникові термінали Starlink для збройних угруповань країни-агресора. Зловмисникам загрожує від 10 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на СБУ.

Як діяла мережа агентів

За даними СБУ, фігурантами виявилися мешканці різних регіонів України віком від 18 до 44 років, які потрапили до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".

Так, на Рівненщині затримано двох мобілізованих, які самовільно залишили військову частину та погодилися на співпрацю з ворогом.

Після вербування вони зареєстрували термінали Starlink на власні імена та передали облікові дані російським кураторам. Згодом отримали вказівку залучити до схеми інших осіб і використали паспортні дані щонайменше 14 знайомих для незаконної реєстрації обладнання.

Читайте також:

У Дніпропетровській області викрито ще двох фігурантів, які раніше були судимі за крадіжки та грабежі. Вони також оформлювали Starlink на себе, після чого залучали інших громадян до незаконної активації терміналів для потреб РФ.

На Волині затримано 18-річного мешканця обласного центру, який оформив термінал на себе та передав доступ російській стороні, а згодом залучив ще сімох знайомих до аналогічної діяльності.

Яке покарання загрожує ворожим агентам

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили всім затриманим про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема:

ч. 2 ст. 111 — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 1 ст. 111-2 — пособництво державі-агресору;

ч. 4 ст. 408 — дезертирство.

Фігурантам загрожує покарання від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Як писали Новини.LIVE, СБУ та Третій армійський корпус викрили коригувальника на Донеччині. Він коригував вогонь по позиціях українських військових, використовуючи практично весь спектр російських тактичних засобів ураження ближньої та середньої дальності.

Крім того, СБУ викрила російські спецслужби, які регулярно здійснювали кібератаки на месенджери українських, європейських та американських посадовців та військових. Метою було отримання доступу до конфіденційної інформації, а також викрадення персональних даних.