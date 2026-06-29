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Главная Новости дня Подпольно регистрировали Starlink для войск РФ: СБУ разоблачила 8 агентов

Подпольно регистрировали Starlink для войск РФ: СБУ разоблачила 8 агентов

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 15:03
СБУ разоблачила 8 агентов РФ, которые регистрировали Starlink для российских военных
Задержание подозреваемых. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала еще восьмерых агентов РФ, которые по заказу врага регистрировали спутниковые терминалы Starlink для вооруженных группировок страны-агрессора. Злоумышленникам грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на СБУ.

Как действовала сеть агентов

По данным СБУ, фигурантами оказались жители разных регионов Украины в возрасте от 18 до 44 лет, которые попали в поле зрения российских спецслужб в Telegram-каналах по поиску "легких заработков".

Так, в Ровенской области задержаны двое мобилизованных, которые самовольно покинули воинскую часть и согласились на сотрудничество с врагом.

После вербовки они зарегистрировали терминалы Starlink на свои имена и передали учетные данные российским кураторам. Впоследствии получили указание привлечь к схеме других лиц и использовали паспортные данные как минимум 14 знакомых для незаконной регистрации оборудования.

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В Днепропетровской области разоблачены еще два фигуранта, ранее судимые за кражи и грабежи. Они также оформляли Starlink на себя, после чего привлекали других граждан к незаконной активации терминалов для нужд РФ.

На Волыни задержан 18-летний житель областного центра, который оформил терминал на себя и передал доступ российской стороне, а впоследствии привлек ещё семерых знакомых к аналогичной деятельности.

Какое наказание грозит вражеским агентам

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили всем задержанным о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности:

  • ч. 2 ст. 111 — государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • ч. 1 ст. 111-2 — пособничество государству-агрессору;
  • ч. 4 ст. 408 — дезертирство.

Фигурантам грозит наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Как писали Новини.LIVE, СБУ и Третий армейский корпус разоблачили корректировщика в Донецкой области. Он корректировал огонь по позициям украинских военных, используя практически весь спектр российских тактических средств поражения ближней и средней дальности.

Кроме того, СБУ разоблачила российские спецслужбы, которые регулярно осуществляли кибератаки на мессенджеры украинских, европейских и американских чиновников и военных. Целью было получение доступа к конфиденциальной информации, а также похищение персональных данных.

СБУ Коллаборант Starlink
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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