На прикордонні Сумщини здетонували вибухівки: є загиблі і поранені

Розмінування території. Фото ілюстративне: ДСНС

На прикордонні Сумської області здетонували вибухонебезпечні предмети. Внаслідок цього є загиблі та поранені. Відомо, що російські окупанти застосовують мінування, у тому числі за допомогою дронів, тому не можна підходити до підозрілих предметів.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Детонація вибухонебезпечних предметів на Сумщині

За попередньою інформацією, в одному із сіл Свеської громади під час гасіння загоряння трави люди натрапили на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок цього загинули 52-річний чоловік та 70-річна жінка, які отримали травми, несумісні з життям.

Крім того, в іншій частині громади двоє чоловіків рухалися трактором та наїхали на вибухонебезпечний предмет.

"Попередньо, це була вибухівка, скинута ворогом з дрона. Чоловіки 53 та 48 років отримали уламкові поранення, їх госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу", — повідомив Григоров.

Допис Григорова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу, 6 квітня росіяни атакували Нікополь FPV-дронами. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей.

Крім того, нещодавно окупанти декілька разів атакували Сумську область. Ворог поранив 35 людей, серед яких 18 дітей. Під ударами загарбників опинилися Шосткинський, Охтирський та Конотопський райони.