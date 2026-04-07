Главная Новости дня На пограничье Сумщины сдетонировали взрывчатки: есть погибшие и раненые

Дата публикации 7 апреля 2026 08:10
Разминирование территории. Фото иллюстративное: ГСЧС

На границе Сумской области сдетонировали взрывоопасные предметы. В результате этого есть погибшие и раненые. Известно, что российские оккупанты применяют минирование, в том числе с помощью дронов, поэтому нельзя подходить к подозрительным предметам.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Детонация взрывоопасных предметов на Сумщине

По предварительной информации, в одном из сел Свеской громады во время тушения возгорания травы люди наткнулись на взрывоопасный предмет. В результате погибли 52-летний мужчина и 70-летняя женщина, которые получили травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в другой части громады двое мужчин двигались трактором и наехали на взрывоопасный предмет.

"Предварительно, это была взрывчатка, сброшенная врагом с дрона. Мужчины 53 и 48 лет получили осколочные ранения, они госпитализированы. Медики оказывают необходимую помощь", — сообщил Григоров.

Пост Григорова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу, 6 апреля россияне атаковали Никополь FPV-дронами. В результате обстрела ранения получили четыре человека.

Кроме того, недавно оккупанты несколько раз атаковали Сумскую область. Враг ранил 35 человек, среди которых 18 детей. Под ударами захватчиков оказались Шосткинский, Ахтырский и Конотопский районы.

война Сумская область мины
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
