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Главная Новости дня В Чернигове задержали женщину, которая пыталась передать военным взрывчатку в бургере

В Чернигове задержали женщину, которая пыталась передать военным взрывчатку в бургере

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 13:58
В Чернигове задержана женщина со взрывчаткой в ​​бургере McDonald's
Полиция на месте вызова. Архивное фото: Новини.LIVE

В Чернигове женщина пыталась передать военнослужащим самодельное взрывное устройство. Она замаскировала его под бургер из McDonald's.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Черниговской области.

Женщина спрятала взрывчатку в бургере

Правоохранители рассказали, что Нацполиция совместно с СБУ и прокуратурой задержала женщину на одном из блокпостов в Чернигове. Она пыталась передать военнослужащим самодельное взрывное устройство, замаскированное под бургер из McDonald's.

"В настоящее время следователи Службы безопасности под процессуальным руководством органов прокуратуры проводят необходимые процессуальные мероприятия. Решается вопрос о предъявлении задержанной уведомления о подозрении. Подробности будут сообщены позже", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, ранее СБУ разоблачила восьмерых агентов, которые тайно регистрировали Starlink для войск РФ. Злоумышленникам грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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В то же время житель Херсона, который корректировал удары по областному центру, был приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Злоумышленник передавал спецслужбам страны-агрессора координаты ВСУ и правоохранителей.

взрыв Чернигов Коллаборант
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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