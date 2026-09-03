Експерт Галай розповів про психологію прихильників Російської Федерації

Беседа журналистки Рамины Эсхакзай и Андрея Галая. Фото: кадр из видео

Руководитель научно-исследовательского центра Пенитенциарной академии Украины Андрей Галай заявил о невозможности перевоспитания идейных сторонников Кремля в украинских исправительных колониях. По его словам, главной причиной отказа от эмиграции в Россию среди большинства коллаборационистов до начала полномасштабного вторжения стал банальный бытовой эгоизм. Эксперт подчеркнул, что из-за высокого риска повторных преступлений за такими осужденными после их освобождения из тюрьмы необходимо устанавливать жесткий профилактический надзор.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью Андрея Галая журналистке Рамине Эсхакзай.

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Почему коллаборационисты ждали Россию в Украине

Ученые подробно проанализировали психологию коллаборационистов и выяснили, почему они не переехали в Россию до начала полномасштабной войны. Оказалось, что ими руководил обычный бытовой эгоизм и нежелание самостоятельно менять что-либо вокруг себя.

Вместо переезда в Россию этим гражданам было гораздо удобнее жить в своих комфортных украинских квартирах и ждать оккупационную армию.

«И поэтому им удобнее, чтобы не они уезжали к своей любимой жизни в Россию, а Россия пришла и создала им ту любимую жизнь, которую они себе представляют по пропаганде, по фильмам и из каких-то ностальгических соображений», — рассказал Андрей Галай.

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Проблемы перевоспитания коллаборационистов

Пенитенциарная система обязана работать абсолютно со всеми категориями преступников, однако, по мнению эксперта, перевоспитать идейного сторонника Кремля практически невозможно. Если бытовые мотивы измены ещё поддаются коррекции, то победить в дискуссии фаната русского мира — задача, которая часто не приносит результата.

"Если результата не будет — ладно. Тогда в характеристиках этих людей это будет отмечено. После отбытия наказания за ними можно установить дополнительный надзор со стороны правоохранительных органов с профилактической точки зрения. То есть этот человек не изменился и может и дальше совершать преступления", — резюмировал ученый.

Как ранее писали Новини.LIVE, Андрей Галай также раскрыл реальные мотивы осужденных за государственную измену. Он отметил, что их средний возраст составляет около 40 лет, а большинство пошло на сотрудничество с врагом из-за денег или бытовых проблем. В то же время идейно ненавидят Украину лишь 30% мужчин и менее 10% женщин из общего числа заключенных.

Также мы писали, что в июле Нацполиция совместно с СБУ и прокуратурой задержала коллаборационистку из Черниговской области. На одном из блокпостов в Чернигове она пыталась передать военнослужащим самодельное взрывное устройство, замаскированное под бургер из McDonald's.