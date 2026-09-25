Фотографував цехи БПЛА для РФ: чоловіку оголошено підозру

Представники ОГП та СБУ. Фото: Прокуратура України

Стало відомо, що працівника українського виробництва безпілотників підозрюють у фотографуванні цехів, фіксації технологічного процесу та складання окремих елементів БПЛА з подальшою передачею цих матеріалів представнику Росії. За це він, як стверджують правоохоронці, отримував гроші.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає Новини.LIVE.

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Знімав виробництво БПЛА на завдання російської сторони

Слідство повідомляє, що чоловік працював на підприємстві, де виготовляють безпілотні літальні апарати, і мав доступ до виробничих приміщень.

"Маючи доступ до виробництва, він за завданням представника РФ фотографував цехи зсередини, фіксував технологічний процес, а також виготовлення та складання окремих елементів безпілотників", — повідомили в ОГП.

Його викрили прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України.

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Зібрані матеріали чоловік надсилав представнику РФ через Telegram. За передану інформацію він отримував грошову винагороду. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у підозрюваного планшет. На ньому містилися матеріали, які можуть підтверджувати передачу інформації російській стороні.

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України. Процесуальне керівництво забезпечують прокурори Офісу Генерального прокурора, а оперативний супровід здійснює Департамент військової контррозвідки СБУ.

"Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", — наголосили в Офісі Генерального прокурора.

Викриття зловмисника. Фото: Прокуратора України

Новини.LIVE писали, що нещодавно представники Офісу Генерального прокурора України викрили військовослужбовця ЗСУ, якого підозрюють у передачі російській стороні інформації про місця розташування та переміщення українських військових об’єктів. Серед переданих відомостей були й координати ремонтного батальйону, в якому він проходив службу.

Ми інформували, що СБУ також продовжує викривати агентів російських спецслужб, які намагаються здійснювати диверсії на території України. Співробітники Служби безпеки затримали російського агента, який готував теракт у центрі Рівного.