СБУ затримала агента РФ, який готував теракт у центрі Рівного

Співробітники СБУ та затриманий російський агент. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який готував теракт у центрі Рівного. Він заклав вибухівку у сміттєвий бак біля адміністративної будівлі та доповів про це куратору з Росії. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Новини.LIVE.

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Російський агент заклав вибухівку у Рівному

"Контррозвідка Служби безпеки запобігла резонансному теракту у Рівному. За результатами дій на випередження затримано російського агента, який готував підрив біля однієї з державних установ у центрі міста", — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ та затриманий російський агент. Фото: СБУ

Після того, як агент заклав вибухівку в смітник, росіяни планували дистанційно активувати її у годину пік, аби спричинити максимальну кількість жертв серед цивільних.

За задумом противника, реалізація цього плану мала спричинити дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в одному з прикордонних регіонів України.

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Однак співробітники СБУ встигли викрити підготовку до теракту. Агента затримали безпосередньо під час спроби залишити місце, де планувалося здійснити диверсію.

Паралельно правоохоронці вилучили та нейтралізували саморобну бомбу.

Як встановило слідство, завдання від представників країни-агресора виконував місцевий кур’єр служби доставки, якого завербували російські спецслужби. Зв’язок із ним встановили через Telegram-канали, де користувачам пропонували можливість швидкого заробітку.

Після вербування російський агент під приводом доставки об'їжджав на мопеді місто, аби відзняти на камеру телефону зовнішні периметри та паркувальні майданчики державних обʼєктів.

"Таким чином зловмисник підшукував місце для вчинення теракту, про що регулярно "звітував" куратору з РФ. Згодом російський спецслужбіст направив своєму поплічнику координати схрону, з якого він у подальшому забрав саморобний вибуховий пристрій дистанційної дії", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у фігуранта вилучили смартфон, де він накопичував розвідувальні знімки і з якого контактував із російським спецслужбістом.

Покарання російському агенту

Слідчі СБУ оголосили агенту про підозру в закінченому замаху на вчинення терористичного акту. Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Зраднику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів затриманого як державна зрада.

Як писали Новини.LIVE з посиланням СБУ, колишній високопосадовець ДСНС та очільник чернігівського осередку політичної сили стали фігурантами кримінального провадження через підозру в підготовці серії масових терактів. Співробітники СБУ запобігли спробі підірвати ТЦК на Прикарпатті, а також не допустили загрози життю суддів і місцевого активіста.

Раніше ФСБ РФ готувала вбивство одного з керівників російського опозиційного національного руху на території України. За версією слідства, замах планували здійснити напередодні Дня Незалежності, з нагоди якого політик прибув до України.