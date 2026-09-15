Ексзаступник голови ДСНС готував вбивство блогера та підрив суддів

Слідчі дії. Фото: Служба безпеки України

Ексвисокопосадовець ДСНС та керівник чернігівського осередку політсили опинилися під слідством за підготовку масових терактів. Працівники СБУ зірвали підрив військкомату на Прикарпатті та врятували життя суддям і місцевому активісту, провівши безпрецедентну спецоперацію.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає Новини.LIVE.

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Ексчиновник ДСНС замовив напад на суддів та місцевого блогера

Ключовими організаторами злочинної мережі виявилися колишній заступник Голови Держслужби з надзвичайних ситуацій та керівник Чернігівської обласної організації однієї з відомих політичних партій. Останній координував та фінансував підготовку до злочинів, переховуючись від українського правосуддя за кордоном.

Номерні знаки. Фото: СБУ

Одним задумів угруповання включав теракт у Чернігові, здатний призвести до численних жертв серед мирного населення. Зловмисники планували закласти вибухівку під будівельний кран, що стояв впритул до житлового комплексу.

Затримання одного з підозрюваних. Фото: СБУ

Розрахунок робився на те, що після детонації багатотонна конструкція обвалиться прямо на багатоквартирний будинок та припарковані поруч цивільні автомобілі, що мало б призвести до великої кількості жертв.

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Пошуком виконавців для цієї операції через кримінальні кола займався ще один лідер групи, який використовував прикриття керівника регіонального відділення відомої громадської організації.

Затримання одного з фігурантів. Фото: СБУ

Спецпризначенці провели оперативну комбінацію, успішно впровадивши у банду своїх людей. Завдяки цьому правоохоронці змогли імітувати вибух будівельного крана, переконавши замовників у виконанні завдання. Аналогічну тактику оперативники застосували на Івано-Франківщині, де фігуранти готували атаку на адміністративну будівлю ТЦК та СП.

Отримавши інструкції, "виконавці" зібрали саморобну вибухівку з пластиду та електродетонаторів, яку мали закинути у вікно військкомату. Керівництво ТЦК сприяло правоохоронцям, і вибух на території закладу також був вдало зімітований.

Паралельно з терактами експосадовець ДСНС намагався реалізувати план особистої помсти. Його цілями стали голова та двоє суддів Чернігівського апеляційного суду. Саме ці служителі Феміди у 2024 році винесли йому вирок у вигляді семи років позбавлення волі за викрадення автомобіля.

Колишній чиновник замовив підрив їхніх приватних будинків. Крім того, він організував замах на місцевого блогера з Чернігівщини. За планом організатора, жертві мали прострелити кінцівки з вогнепальної зброї, після чого облити обличчя і тіло сірчаною кислотою.

Усі ці злочини були попереджені на етапі контролю. Фігурантам справи повідомлено про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Політичному "спонсору" терактів та його спільнику, які перебувають за кордоном, підозри оголошено заочно. Слідчі готують документи для їх оголошення у міжнародний розшук. Увесь процес розслідування проходить під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що правоохоронці затримали 19-річного жителя Миколаєва, який за завданням ФСБ готував замовне вбивство відомого українського активіста. Затриманому вже повідомили про підозру в державній зраді, підготовці до умисного вбивства та незаконному поводженні зі зброєю.

Водночас СБУ разом із керівництвом Луганської ОВА викрила схему розкрадання бюджетних коштів на державних закупівлях. Серед затриманих організаторів оборудки є керівник одного з департаментів адміністрації та його заступник, які налагодили систему регулярних відкатів.

Тим часом перед судом постане посадовець СБУ через загибель щонайменше 35 людей у селі Мила Бучанського району. Трагедія сталася після удару російських безпілотників по складу боєприпасів, який керівник підрозділу вирішив розмістити у старому овочесховищі поряд із житловими будинками, знехтувавши базовими нормами безпеки.