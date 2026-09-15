Бывший заместитель главы ГСЧС готовил убийство блогера и подрыв судей

Следственные действия. Фото: Служба безопасности Украины

Бывший высокопоставленный сотрудник ГСЧС и руководитель черниговского отделения политической партии оказались под следствием по подозрению в подготовке массовых терактов. Сотрудники СБУ сорвали попытку взрыва военкомата в Прикарпатье и спасли жизни судьям и местному активисту, проведя беспрецедентную спецоперацию.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Новини.LIVE.

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Бывший чиновник ГСЧС заказал нападение на судей и местного блогера

Ключевыми организаторами преступной сети оказались бывший заместитель председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и руководитель Черниговской областной организации одной из известных политических партий. Последний координировал и финансировал подготовку к преступлениям, скрываясь от украинского правосудия за рубежом.

Номерные знаки. Фото: СБУ

Один из замыслов группировки включал теракт в Чернигове, способный привести к многочисленным жертвам среди мирного населения. Злоумышленники планировали заложить взрывчатку под строительный кран, стоявшей вплотную к жилому комплексу.

Задержание одного из подозреваемых. Фото: СБУ

Расчет делался на то, что после детонации многотонная конструкция обрушится прямо на многоквартирный дом и припаркованные рядом гражданские автомобили, что должно было привести к большому количеству жертв.

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Поиском исполнителей для этой операции в криминальных кругах занимался ещё один лидер группы, который использовал прикрытие руководителя регионального отделения известной общественной организации.

Задержание одного из фигурантов. Фото: СБУ

Спецназовцы провели оперативную комбинацию, успешно внедрив в банду своих людей. Благодаря этому правоохранители смогли имитировать взрыв строительного крана, убедив заказчиков в выполнении задания. Аналогичную тактику оперативники применили в Ивано-Франковской области, где фигуранты готовили нападение на административное здание ТЦК и СП.

Получив инструкции, «исполнители» собрали самодельное взрывное устройство из пластида и электродетонаторов, которое должны были забросить в окно военкомата. Руководство ТЦК содействовало правоохранителям, и взрыв на территории учреждения также был успешно имитирован.

Параллельно с терактами бывший сотрудник ГСЧС пытался реализовать план личной мести. Его целями стали председатель и двое судей Черниговского апелляционного суда. Именно эти служители Фемиды в 2024 году вынесли ему приговор в виде семи лет лишения свободы за угон автомобиля.

Бывший чиновник заказал взрыв их частных домов. Кроме того, он организовал покушение на местного блогера из Черниговской области. По плану организатора, жертве должны были прострелить конечности из огнестрельного оружия, после чего облить лицо и тело серной кислотой.

Все эти преступления были предотвращены на этапе досудебного следствия. Фигурантам дела сообщено о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Политическому «спонсору» терактов и его сообщнику, находящимся за рубежом, подозрения объявлены заочно. Следователи готовят документы для их объявления в международный розыск. Весь процесс расследования проходит под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что правоохранители задержали 19-летнего жителя Николаева, который по заданию ФСБ готовил заказное убийство известного украинского активиста. Задержанному уже сообщили о подозрении в государственной измене, подготовке к умышленному убийству и незаконном обращении с оружием.

В то же время СБУ совместно с руководством Луганской ОГА раскрыла схему хищения бюджетных средств при государственных закупках. Среди задержанных организаторов махинации — руководитель одного из департаментов администрации и его заместитель, которые наладили систему регулярных откатов.

Тем временем перед судом предстанет сотрудник СБУ в связи с гибелью как минимум 35 человек в селе Мила Бучанского района. Трагедия произошла после удара российских беспилотников по складу боеприпасов, который руководитель подразделения решил разместить в старом овощехранилище рядом с жилыми домами, пренебрегая базовыми нормами безопасности.