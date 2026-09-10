Агент РФ готував вбивство громадського активіста під час прогулянки

Правоохоронці та затриманий російський агент. Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали чоловіка, який за завданням російської Федеральної служби безпеки готував вбивство відомого громадського активіста України. Фігурантом виявився 19-річний житель Миколаєва, якому оголошено підозру в державній зраді, готуванні до умисного вбивства на замовлення та незаконному поводженні зі зброєю.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, передає Новини.LIVE.

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Російський агент готував вбивство громадського активіста

За версією слідства, підозрюваний отримав завдання від представника ФСБ РФ ліквідувати відомого громадського активіста, який є співзасновником одного з добровольчих батальйонів.

У липні цього року чоловік почав спілкуватися з представником спецслужби РФ через Telegram. У цьому месенджері він також систематично публікував дописи на підтримку нацистської ідеології.

Після отримання вказівок підозрюваний почав стежити за розпорядком дня та маршрутами пересування потенційної жертви. Згодом куратор передав йому координати схованки, звідки той забрав пістолет із набоями та глушником.

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Зброя фігуранта. Фото: Офіс генпрокурора

"31 липня 2026 року підозрюваний зі зброєю прибув до лісосмуги у Вишгородському районі Київської області, де знайшов заздалегідь залишений для нього мотоцикл. За планом він мав переночувати у лісосмузі та вранці 1 серпня застрелити чоловіка під час прогулянки із собакою", — йдеться у повідомленні.

Зброя зловмисника. Фото: Офіс генпрокурора

Однак здійснити задум не вдалося, оскільки зловмисника затримали співробітники Служби безпеки України. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Санкція статей передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на СБУ, ФСБ Росії планувала замах в Україні на одного з лідерів російського опозиційного національного руху. За версією слідства, напад готували до Дня Незалежності, напередодні якого політик приїхав до країни. Українським спецслужбам вдалося зірвати задум російських силовиків.

А на Київщині правоохоронці зірвали підготовку замаху на керівника підприємства оборонно-промислового комплексу. Організаторами злочину були російські спецслужби, які планували підірвати чоловіка за допомогою вибухівки.