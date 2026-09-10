Агент РФ готовил убийство общественного активиста во время прогулки

Правоохранители и задержанный российский агент. Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители задержали мужчину, который по поручению российской Федеральной службы безопасности готовил убийство известного общественного активиста Украины. Фигурантом оказался 19-летний житель Николаева, которому предъявлено подозрение в государственной измене, подготовке к умышленному убийству по заказу и незаконном обращении с оружием.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

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Российский агент готовил убийство общественного активиста

По версии следствия, подозреваемый получил задание от представителя ФСБ РФ ликвидировать известного общественного активиста, являющегося соучредителем одного из добровольческих батальонов.

В июле этого года мужчина начал общаться с представителем спецслужбы РФ через Telegram. В этом мессенджере он также систематически публиковал сообщения в поддержку нацистской идеологии.

После получения указаний подозреваемый начал следить за распорядком дня и маршрутами передвижения потенциальной жертвы. Впоследствии куратор передал ему координаты тайника, откуда тот забрал пистолет с патронами и глушителем.

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Оружие фигуранта. Фото: Офис генпрокурора

"31 июля 2026 года подозреваемый с оружием прибыл в лесополосу в Вышгородском районе Киевской области, где обнаружил заранее оставленный для него мотоцикл. По плану он должен был переночевать в лесополосе и утром 1 августа застрелить мужчину во время прогулки с собакой", — говорится в сообщении.

Оружие злоумышленника. Фото: Офис генерального прокурора

Однако осуществить задуманное не удалось, поскольку злоумышленника задержали сотрудники Службы безопасности Украины. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Санкция статей предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СБУ, ФСБ России планировала покушение в Украине на одного из лидеров российского оппозиционного национального движения. По версии следствия, нападение готовили ко Дню Независимости, накануне которого политик прибыл в страну. Украинским спецслужбам удалось сорвать замысел российских силовиков.

А в Киевской области правоохранители сорвали подготовку покушения на руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса. Организаторами преступления были российские спецслужбы, которые планировали взорвать мужчину с помощью взрывчатки.