СБУ задержала топ-чиновников Луганской ОВА за хищение бюджета

Обшуки у фігурантів справи. Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з керівництвом Луганської обласної військової адміністрації успішно ліквідувала масштабну корупційну схему розкрадання державних коштів на закупівлях. Правоохоронці затримали організаторів незаконної оборудки, серед яких виявилися очільник одного з провідних департаментів ОВА та його заступник. Фігуранти розробили механізм отримання щомісячних "відкатів" від підконтрольних комерційних структур в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

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Штучна конкуренція на тендерах

Організатори злочинної схеми використовували службове становище для повного контролю над проведенням державних тендерів.

"Як з’ясувало розслідування, чиновники намагалися привласнити 5 мільмільйонів бюджетних гривень. Для цього посадовці штучно створювали видимість конкуренції під час проведення тендерів на оплату послуг і забезпечували перемогу афілійованих підприємств у конкурсній процедурі", — повідомили у СБУ.

Затримання фігурантів справи. Фото: СБУ

Отримані гроші зловмисники намагалися ретельно маскувати та пересилали один одному в руки за допомогою звичайних поштових посилок через різні регіони країни. Служба безпеки задокументувала такі "посилки" з Кропивницького та Закарпаття.

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Затримання посадовців

Оперативники спецслужби затримали керівника департаменту ОВА, його заступника, а також власника підконтрольної компанії безпосередньо під час чергової передачі грошей.

Правоохоронці вилучили комп'ютери, телефони, значні суми готівки та чорнові записи з детальними розрахунками незаконних прибутків.

Усім трьом затриманим фігурантам уже офіційно оголошено про підозру.

Як писали Новини.LIVE раніше, Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала колишнього народного депутата за організацію масштабної схеми для ухилянтів. За даними слідства, екснардеп за 10 тисяч доларів пропонував військовозобов'язаним оформити фіктивну інвалідність через особисті зв'язки у медичних закладах Миколаївської області.

Також ми повідомляли, що співробітники СБУ затримали у Рівненській області ворожого агента, який координував російські удари по регіону та готував замовні вбивства українських військовослужбовців. Безробітний місцевий мешканець потрапив у поле зору ворожих спецслужб через антиукраїнські коментарі у соцмережах.