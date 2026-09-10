СБУ задержала топ-чиновников Луганской ОВА за хищение бюджета

Обыски у фигурантов дела. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с руководством Луганской областной военной администрации успешно ликвидировала масштабную коррупционную схему хищения государственных средств при закупках. Правоохранители задержали организаторов незаконной сделки, среди которых оказались глава одного из ведущих департаментов ОВА и его заместитель. Фигуранты разработали механизм получения ежемесячных «откатов» от подконтрольных коммерческих структур в условиях военного положения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Искусственная конкуренция на тендерах

Организаторы преступной схемы использовали служебное положение для полного контроля над проведением государственных тендеров.

"Как выяснило расследование, чиновники пытались присвоить 5 миллионов бюджетных гривен. Для этого чиновники искусственно создавали видимость конкуренции при проведении тендеров на оплату услуг и обеспечивали победу аффилированных предприятий в конкурсной процедуре", — сообщили в СБУ.

Задержание фигурантов дела. Фото: СБУ

Полученные деньги злоумышленники пытались тщательно маскировать и пересылали друг другу на руки с помощью обычных почтовых посылок через разные регионы страны. Служба безопасности зафиксировала такие «посылки» из Кропивницкого и Закарпатья.

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Задержание должностных лиц

Оперативники спецслужбы задержали руководителя департамента ОВА, его заместителя, а также владельца подконтрольной компании непосредственно во время очередной передачи денег.

Правоохранители изъяли компьютеры, телефоны, значительные суммы наличных и черновые записи с подробными расчетами незаконных доходов.

Всем трем задержанным фигурантам уже официально объявлено о подозрении.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала бывшего народного депутата за организацию масштабной схемы для уклоняющихся от военной службы. По данным следствия, экс-депутат за 10 тысяч долларов предлагал военнообязанным оформить фиктивную инвалидность через личные связи в медицинских учреждениях Николаевской области.

Также мы сообщали, что сотрудники СБУ задержали в Ровенской области вражеского агента, который координировал российские удары по региону и готовил заказные убийства украинских военнослужащих. Безработный местный житель попал в поле зрения вражеских спецслужб из-за антиукраинских комментариев в соцсетях.