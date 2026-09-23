СБУ задержала агента РФ, готовившего теракт в центре Ровно

Сотрудники СБУ и задержанный российский агент. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который готовил теракт в центре Ровно. Он заложил взрывчатку в мусорный бак возле административного здания и доложил об этом куратору из России. В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Новини.LIVE.

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Российский агент заложил взрывчатку в Ровно

"Контрразведка Службы безопасности предотвратила резонансный теракт в Ровно. По результатам упреждающих действий задержан российский агент, который готовил взрыв возле одного из государственных учреждений в центре города", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ и задержанный российский агент. Фото: СБУ

После того, как агент заложил взрывчатку в мусорный бак, россияне планировали дистанционно активировать ее в час пик, чтобы причинить максимальное количество жертв среди гражданского населения.

По замыслу противника, реализация этого плана должна была привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в одном из приграничных регионов Украины.

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Однако сотрудники СБУ успели раскрыть подготовку к теракту. Агента задержали непосредственно во время попытки покинуть место, где планировалось совершить диверсию.

Параллельно правоохранители изъяли и обезвредили самодельную бомбу.

Как установило следствие, задание от представителей страны-агрессора выполнял местный курьер службы доставки, которого завербовали российские спецслужбы. Связь с ним установили через Telegram-каналы, где пользователям предлагали возможность быстрого заработка.

После вербовки российский агент под предлогом доставки объезжал на мопеде город, чтобы заснять на камеру телефона внешние периметры и парковочные площадки государственных объектов.

"Таким образом злоумышленник подбирал место для совершения теракта, о чем регулярно "отчитывался" куратору из РФ. Впоследствии сотрудник российской спецслужбы направил своему сообщнику координаты тайника, из которого тот впоследствии забрал самодельное взрывное устройство дистанционного действия", — говорится в сообщении.

В ходе обысков у фигуранта изъяли смартфон, на котором он хранил разведывательные снимки и с помощью которого поддерживал связь с российским спецслужбистом.

Наказание российскому агенту

Следователи СБУ объявили агенту о подозрении в покушении на совершение террористического акта. Фигурант находится под стражей без права освобождения под залог. Предателю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступлений задержанного как государственная измена.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СБУ, бывший высокопоставленный чиновник ГСЧС и глава черниговского отделения политической силы стали фигурантами уголовного производства по подозрению в подготовке серии массовых терактов. Сотрудники СБУ предотвратили попытку взорвать ТЦК в Прикарпатье, а также не допустили угрозы жизни судей и местного активиста.

Ранее ФСБ РФ готовила убийство одного из лидеров российского оппозиционного национального движения на территории Украины. По версии следствия, покушение планировалось совершить накануне Дня Независимости, по случаю которого политик прибыл в Украину.