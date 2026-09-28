Збирав координати для ударів РФ: СБУ затримала агента у Херсоні

Представники СБУ. Ілюстративне фото: "Альфа" СБУ

Контррозвідка СБУ затримала у Херсоні колишнього авіатехніка ЗСУ, якого російська ФСБ завербувала під час окупації міста у 2022 році. Після звільнення правобережжя Херсонщини агент залишався у "сплячому" режимі, а згодом отримав завдання збирати дані про українських військових.

Про це повідомила Служба безпеки України, передає Новини.LIVE.

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Агент РФ мав військовий досвід

Служба безпеки України повідомляє, що затриманий раніше служив авіатехніком в армійській авіації Збройних сил України. У 2018 році він звільнився з військової служби.

Під час окупації Херсона у 2022 році чоловік увійшов до агентурного апарату російської федеральної служби безпеки. Після звільнення правобережжя Херсонщини він залишився в обласному центрі та тривалий час не виконував активних завдань.

"Встановлено, що агент був настільки важливий для рашистів, що перед втечею з портового міста вони включили його до підконтрольної громадської організації "Бойове братство" і вручили вогнепальну зброю", — йдеться в джерелі.

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ФСБ доручила збирати дані про українських військових

"Згодом російська спецслужба "активувала" свого агента і доручила відстежувати розташування захисників Херсона, по яких РФ готувала удари керованими авіабомбами, дронами та реактивною артилерією", — повідомляє СБУ.

Для виконання завдання чоловік використовував власний автомобіль. Він об'їжджав територію міста, наносив оборонні об'єкти на топографічну карту та фотографував потенційні цілі на телефон. Зібрані матеріали агент мав передавати своєму куратору з ФСБ для подальшого використання російськими військами.

СБУ затримала агента під час підготовки до передачі даних

Контррозвідники Служби безпеки викрили чоловіка та затримали його під час спроби передати російському куратору результати чергової розвідувальної вилазки.

"Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами його роботи на ворога, "нагородну" рушницю від РФ та прокремлівську символіку", — заявляє СБУ.

Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затриманий. Фото: СБУ

Новини.LIVE писали, що Офіс Генерального прокурора спільно з Службою безпеки України викрили працівника українського підприємства з виробництва безпілотників, який фотографував виробничі цехи, фіксував технологічні процеси та складання окремих компонентів БПЛА. Зібрані матеріали він нібито передавав представнику Росії, отримуючи за це грошову винагороду.

Новини.LIVE інформували, що також Офіс Генерального прокурора викрив військовослужбовця ЗСУ, який передавав російській стороні відомості про розташування та переміщення українських військових об’єктів. Зокрема, він надав координати ремонтного батальйону, де сам проходив службу.