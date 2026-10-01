В Запорожье раскрыли подготовку к убийству четырёх военнослужащих

Сотрудники СБУ с задержанным агентом ФСБ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция заявили о предотвращении серии заказных убийств украинских военнослужащих в Запорожье. Правоохранители задержали двух местных жителей в возрасте 18 и 19 лет, которых подозревают в работе на ФСБ РФ и подготовке нападений на четырех воинов ВСУ.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на СБУ.

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Вещи, которые нашли у задержанных. Фото: СБУ

Покушения на военных в Запорожье

По данным следствия, российская спецслужба планировала заманить четырех украинских военных на отдельные "свидания" с женщинами. Для этого использовали фейковые аккаунты на сайтах знакомств.

В СБУ утверждают, что на месте встречи военнослужащих должны были ждать исполнители. Один из них якобы должен был нападать на военных с охотничьим ножом, а другой — снимать убийства на телефон в качестве подтверждения выполнения задания.

"Сотрудники контрразведки СБУ заблаговременно раскрыли вражеский замысел и задержали агентов в областном центре "с поличным", когда они искали локацию для засады", — заявили в СБУ.

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По версии следствия, подозреваемых завербовали после того, как они искали "легкие" заработки в Телеграм-каналах. Сначала они получили тестовое задание по отслеживанию автомобиля украинских военных и должны были поджечь его.

После этого, как утверждают правоохранители, фигурантам поручили подготовить серию убийств. Они изучали возможные места для засад, в частности окрестности Запорожья и гаражные кооперативы.

Вещи, которые нашли у задержанных. Фото: СБУ

Что нашли у задержанных

По материалам дела, подозреваемые приобрели охотничий нож, сменную одежду и резиновые перчатки. После каждого нападения они якобы должны были избавляться от использованных вещей и покупать новые.

Во время обысков правоохранители изъяли смартфоны, которые могут содержать доказательства контактов с российской спецслужбой. Также были обнаружены холодное оружие, травматический пистолет с патронами и боевая граната.

Двум задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Сейчас они находятся под стражей. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что российские спецслужбы массово создают фейковые сайты и страницы, которые имитируют ресурсы украинских государственных органов и СМИ. В СБУ заявили, что уже заблокировали более 50 ресурсов, которые копировали внешний вид и брендинг Службы безопасности.

Также Новини.LIVE писал, что в Херсоне задержали бывшего авиатехника ВСУ, которого, по данным СБУ, завербовала российская ФСБ. Мужчина собирал информацию о расположении украинских военных и координаты потенциальных целей для ударов авиабомбами, дронами и реактивной артиллерией.