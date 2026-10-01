У Запоріжжі викрили підготовку вбивств чотирьох військових

Співробітники СБУ із затриманим агентом ФСБ. Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція заявили про запобігання серії замовних убивств українських військовослужбовців у Запоріжжі. Правоохоронці затримали двох місцевих жителів віком 18 та 19 років, яких підозрюють у роботі на ФСБ РФ та підготовці нападів на чотирьох воїнів ЗСУ.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на СБУ.

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Речі, які знайшли у затриманих. Фото: СБУ

Замахи на військових у Запоріжжі

За даними слідства, російська спецслужба планувала заманити чотирьох українських військових на окремі "побачення" з жінками. Для цього використовували фейкові акаунти на сайтах знайомств.

У СБУ стверджують, що на місці зустрічі на військовослужбовців мали чекати виконавці. Один із них нібито повинен був нападати на військових із мисливським ножем, а інший — знімати вбивства на телефон як підтвердження виконання завдання.

"Співробітники контррозвідки СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агентів в обласному центрі "на гарячому", коли вони шукали локацію для засідки", — заявили в СБУ.

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За версією слідства, підозрюваних завербували після того, як вони шукали "легкі" заробітки у Телеграм-каналах. Спочатку вони отримали тестове завдання з відстеження автомобіля українських військових та мали підпалити його.

Після цього, як стверджують правоохоронці, фігурантам доручили підготувати серію вбивств. Вони вивчали можливі місця для засідок, зокрема околиці Запоріжжя та гаражні кооперативи.

Речі, які знайшли у затриманих. Фото: СБУ

Що знайшли у затриманих

За матеріалами справи, підозрювані придбали мисливський ніж, змінний одяг і гумові рукавиці. Після кожного нападу вони нібито мали позбуватися використаних речей та купувати нові.

Під час обшуків правоохоронці вилучили смартфони, які можуть містити докази контактів із російською спецслужбою. Також було виявлено холодну зброю, травматичний пістолет із набоями та бойову гранату.

Двом затриманим повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Наразі вони перебувають під вартою. Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що російські спецслужби масово створюють фейкові сайти та сторінки, які імітують ресурси українських державних органів і медіа. У СБУ заявили, що вже заблокували понад 50 ресурсів, які копіювали зовнішній вигляд і брендинг Служби безпеки.

Також Новини.LIVE писав, що в Херсоні затримали колишнього авіатехніка ЗСУ, якого, за даними СБУ, завербувала російська ФСБ. Чоловік збирав інформацію про розташування українських військових та координати потенційних цілей для ударів авіабомбами, дронами й реактивною артилерією.