СБУ оголосила підозру гауляйтеру Донецька: до РФ депортували 31 українську дитину

Дитина з іграшкою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Співробітники Служби безпеки України та Офісу генпрокурору заочно оголосили підозру гауляйтеру Донецька та його спільниці. Встановлено, що вони депортували 31 українську дитину на територію Росії. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вивезення українських дітей до Росії

Правоохоронці зібрали доказову базу на ще двох зловмисників, які причетні до незаконного вивезення українських дітей на територію Росії. Йдеться про керівника окупаційної адміністрації Донецька Олексія Кулезміна, а також його підлеглу, яка є "очільницею відділу у справах сім’ї та дітей", Олену Вербовську.

Фігуранти були залучені до організації вивезення українських дітей до пансіонату "Поляни", розташованого поблизу Москви та підпорядкованого Управлінню справами президента РФ.

Таким чином вони виконували так звану "постанову № 84", підписану гауляйтером Денисом Пушиліним.

Читайте також:

За матеріалами справи встановлено, що цей "документ" передбачав вивезення неповнолітніх жителів тимчасово окупованих територій України до Росії під приводом нібито "оздоровлення".

Для реалізації такого рішення Пушилін залучив свою "радницю" Елеонору Федоренко, а також колишню очільницю "служби у справах сім’ї та дітей "днр" Світлану Майбороду. У СБУ нагадали, що восени 2024 року їй заочно оголосили підозру за вчинення воєнних злочинів.

"Як з’ясувало розслідування, посадовці організували примусове вивезення до РФ щонайменше 31 української дитини. Серед них — 16 хлопців та 15 дівчат. За даними слідства, 22 неповнолітніх українців рашисти депортували з тимчасово окупованого Маріупольського району. Зокрема, трьох дітей примусово забрали у рідного батька, якого згодом ув’язнили до Оленівської колонії", — йдеться у повідомленні.

Крім того, ще девʼятьох дітей противник примусово забрав з дитячих соццентів у Шахтарську та Харцизьку.

Окрім переміщення депортованих дітей до так званого "пансіонату Путіна", частину неповнолітніх передавали під "опіку" громадян Росії.

Зокрема, одного з дітей, вивезеного з Маріуполя, примусово передали уповноваженій президента РФ з прав дитини Марії Львовій-Бєловій.

"Тим самим фігуранти грубо порушили вимоги ст. 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни, якою забороняється здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території", — йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ заочно оголосили підозри Кулемзіну та Вербовській в воєнних злочинах, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.

Наразі ворожі поплічники переховуються на тимчасово окупованій частині території України, тому тривають заходи для притягнення їх до відповідальності.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця, Україні вже вдалося повернути 2 590 дітей із тимчасово окупованих територій та РФ. Водночас підтверджено понад 20 тисяч українських дітей, які були депортовані або примусово переміщені противником.

Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомляв, що РФ пропонувала обміняти незаконно вивезених українських дітей на військовополонених. Він назвав такі пропозиції неприйнятними.