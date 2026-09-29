СБУ объявила о подозрении гауляйтеру Донецка: в РФ депортировали 31 украинского ребенка

Ребенок с игрушкой. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сотрудники Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора заочно объявили подозрение гауляйтеру Донецка и его сообщнице. Установлено, что они депортировали 31 украинского ребенка на территорию России. В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Новини.LIVE.

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Вывоз украинских детей в Россию

Правоохранители собрали доказательную базу в отношении еще двух злоумышленников, причастных к незаконному вывозу украинских детей на территорию России. Речь идет о руководителе оккупационной администрации Донецка Алексее Кулезмине, а также о его подчиненной, которая является "руководителем отдела по делам семьи и детей", Елене Вербовской.

Фигуранты были причастны к организации вывоза украинских детей в пансионат "Поляны", расположенный недалеко от Москвы и подчиненный Управлению делами президента РФ.

Таким образом они выполняли так называемое "постановление № 84", подписанное гауляйтером Денисом Пушилиным.

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По материалам дела установлено, что этот "документ" предусматривал вывоз несовершеннолетних жителей временно оккупированных территорий Украины в Россию под предлогом якобы "оздоровления".

Для реализации такого решения Пушилин привлек свою "советницу" Элеонору Федоренко, а также бывшую руководительницу "службы по делам семьи и детей "днр" Светлану Майбороду. В СБУ напомнили, что осенью 2024 года ей заочно объявили подозрение в совершении военных преступлений.

"Как выяснило расследование, чиновники организовали принудительную вывозку в РФ как минимум 31 украинского ребенка. Среди них — 16 мальчиков и 15 девочек. По данным следствия, 22 несовершеннолетних украинцев рашисты депортировали из временно оккупированного Мариупольского района. В частности, троих детей принудительно забрали у родного отца, которого впоследствии заключили в Оленевскую колонию", — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё девять детей противник принудительно забрал из детских социальных центров в Шахтерске и Харцызске.

Помимо перемещения депортированных детей в так называемый "пансионат Путина", часть несовершеннолетних передавали под "опеку" граждан России.

В частности, одного из детей, вывезенного из Мариуполя, принудительно передали уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Тем самым фигуранты грубо нарушили требования ст. 49 Конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны, которой запрещается осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории", — говорится в сообщении.

Следователи СБУ заочно объявили Кулемзину и Вербовской подозрения в военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время пособники врага скрываются на временно оккупированной части территории Украины, поэтому продолжаются меры по привлечению их к ответственности.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца, Украине уже удалось вернуть 2 590 детей с временно оккупированных территорий и из РФ. В то же время подтверждено, что более 20 тысяч украинских детей были депортированы или принудительно перемещены противником.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что РФ предлагала обменять незаконно вывезенных украинских детей на военнопленных. Он назвал такие предложения неприемлемыми.