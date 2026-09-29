СБУ викрила фейкові сторінки держорганів і ЗМІ України

Працівник кіберпідрозділу СБУ. Фото ілюстративне: СБУ

Служба безпеки України повідомила про активізацію російських спецслужб в українському сегменті інтернету. За даними відомства, вони створюють сайти та сторінки в соціальних мережах, які імітують офіційні ресурси державних органів України та українських медіа, і використовують їх не лише для інформаційних операцій, а й для збору даних громадян.

Про це повідомляє СБУ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Фейкові ресурси використовують для дезінформації

У СБУ зазначили, що через підроблені сайти та сторінки російська сторона проводить інформаційно-психологічні спецоперації й поширює дезінформацію. За оцінкою відомства, такі кампанії мають впливати на суспільно-політичні настрої в Україні та її позиції на міжнародній арені.

Як російські спецслужби викрадають дані

Окремо СБУ попереджає про ризик викрадення персональної та конфіденційної інформації. Користувачів, які підписуються на підроблені сторінки в соцмережах або канали в месенджерах, можуть намагатися зламати, після чого отримані дані використовують під час вербування та для збору іншої інформації.

Особливий інтерес для російських спецслужб становлять відомості про бойову та оперативну роботу Сил оборони і безпеки України.

Читайте також:

СБУ заблокувала понад 50 ресурсів

Департамент кібербезпеки СБУ вже виявив і заблокував понад 50 ресурсів, які копіювали зовнішній вигляд і брендинг Служби безпеки України.

У зв'язку з цим громадян закликають не відкривати підозрілі посилання та користуватися лише перевіреними офіційними джерелами.

Про сумнівні сайти або повідомлення від людей, які представляються співробітниками СБУ, можна повідомити за номером 1516, електронною поштою 1516@ssu.gov.ua або через чат-бот "Спали" ФСБшника".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Росія активізувала інформаційні атаки проти українських військових, використовуючи фейкові відео, створені за допомогою штучного інтелекту. У ЦПД заявили, що ворог використовує теми термінів служби, контрактів і довіри до командирів, щоб демотивувати військових та українців, які можуть бути мобілізовані. Також окупанти поширюють підроблені звернення нібито від бійців ЗСУ, використовуючи їхні фото із соцмереж.

Також Новини.LIVE писали про те, що Буданов заявляв про необхідність для України діяти на випередження в медіапросторі. За його словами, війна за майбутнє України триває не лише у військовій, а й в інформаційній площині, тоді як Росія використовує пропаганду, ботоферми, дипфейки та маніпуляції. Для протидії таким загрозам він закликав об'єднати зусилля держави, медіа, експертів та IT-сектору.