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Главная Новости дня СБУ: Россия массово создает фейковые страницы украинских госорганов

СБУ: Россия массово создает фейковые страницы украинских госорганов

Ua ru
29 сентября 2026 08:43
СБУ разоблачила фейковые страницы государственных органов и СМИ Украины
Сотрудник киберподразделения СБУ. Фото иллюстративное: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила об активизации деятельности российских спецслужб в украинском сегменте интернета. По данным ведомства, они создают сайты и страницы в социальных сетях, имитирующие официальные ресурсы государственных органов Украины и украинских СМИ, и используют их не только для информационных операций, но и для сбора данных о гражданах.

Об этом сообщает СБУ, передает Новини.LIVE.

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Фейковые ресурсы используются для дезинформации

В СБУ отметили, что через поддельные сайты и страницы российская сторона проводит информационно-психологические спецоперации и распространяет дезинформацию. По оценке ведомства, такие кампании призваны влиять на общественно-политические настроения в Украине и её позиции на международной арене.

Как российские спецслужбы похищают данные

Отдельно СБУ предупреждает о риске похищения личной и конфиденциальной информации. Пользователей, которые подписываются на поддельные страницы в соцсетях или каналы в мессенджерах, могут пытаться взломать, после чего полученные данные используют при вербовке и для сбора другой информации.

Особый интерес для российских спецслужб представляют сведения о боевой и оперативной работе Сил обороны и безопасности Украины.

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СБУ заблокировала более 50 ресурсов

Департамент кибербезопасности СБУ уже выявил и заблокировал более 50 ресурсов, которые копировали внешний вид и брендинг Службы безопасности Украины.

В связи с этим граждан призывают не открывать подозрительные ссылки и пользоваться только проверенными официальными источниками.

О сомнительных сайтах или сообщениях от людей, представляющихся сотрудниками СБУ, можно сообщить по номеру 1516, по электронной почте 1516@ssu.gov.ua или через чат-бот "Спалить ФСБшника".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Россия активизировала информационные атаки против украинских военных, используя фейковые видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. В ЦПД заявили, что враг использует темы сроков службы, контрактов и доверия к командирам, чтобы демотивировать военных и украинцев, которые могут быть мобилизованы. Также оккупанты распространяют поддельные обращения якобы от бойцов ВСУ, используя их фото из соцсетей.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, что Буданов заявлял о необходимости для Украины действовать на опережение в медиапространстве. По его словам, война за будущее Украины продолжается не только в военной, но и в информационной плоскости, в то время как Россия использует пропаганду, ботофермы, дипфейки и манипуляции. Для противодействия таким угрозам он призвал объединить усилия государства, СМИ, экспертов и IT-сектора.

СБУ дезинформация соцсети фейки государственные органы Россия
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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