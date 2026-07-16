В ЦПД объяснили, как РФ с помощью ИИ создает фейковые видео о ВСУ

Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Россия активизировала информационные атаки против украинских военных, используя фейковые видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. В ЦПД заявили, что враг использует темы сроков службы, контрактов и доверия к командирам, чтобы демотивировать военных и украинцев, которые могут быть мобилизованы. Также оккупанты распространяют поддельные обращения якобы от бойцов ВСУ, используя их фото из соцсетей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в комментарии журналистам.

Руководитель ЦПД об усилении информационных атак РФ против Украины

Андрей Коваленко отметил, что Россия усиливает информационные атаки против Украины, используя фейковые видео, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта.

По словам руководителя ЦПД, российская пропаганда активно использует темы сроков службы, новых контрактов и недоверия к командирам, чтобы подорвать моральный дух украинских военных. В то же время враг раздувает единичные случаи нарушений, умалчивая о том, что в Украине по таким фактам проводятся расследования и виновные привлекаются к ответственности.

"Ключевое обострение касается несправедливости, которую они распространяют. Темы, которые волнуют многих военных, — это вопросы сроков службы. Они волнуют тех, кто потенциально может быть мобилизован, тех, кто служит достаточно давно.

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Новые контракты пытались снять эту проблему. Я думаю, что она постепенно сойдет на нет. Но, так или иначе, недоверие к реформам распространяют россияне. Недоверие к профессионализму командиров. Недоверие к отдельным успешным, скажем так, полкам или корпусам. Дискредитация личностей, дискредитация военно-политического руководства...", — пояснил Коваленко.

Особое внимание российская сторона уделяет созданию фейковых обращений якобы от украинских военнослужащих. Для этого используют фотографии реальных людей из социальных сетей и технологии искусственного интеллекта, которые генерируют видео и озвучку.

Коваленко подчеркнул, что такие информационные кампании направлены на демотивацию не только действующих военнослужащих, но и украинцев, которые могут быть мобилизованы.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что оперативно опровергают подобные фейки. В то же время там подчеркнули, что дезинформация часто распространяется быстрее, чем её успевают опровергнуть.

Новини.LIVE сообщали, что в конце июня 2026 года представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Россия использует не только военные, но и информационные и культурные инструменты для продвижения своих интересов. По его словам, Кремль привлекает к пропаганде литературу, спорт, балет и даже церковь. Юсов подчеркнул, что Украина вместе с международными партнерами противодействует российской дезинформации и напоминает миру, что Кремль использует эти инструменты как оружие влияния.

Новини.LIVE также сообщали, что в МИД Украины опровергли очередные российские фейки о якобы американских биолабораториях и разработке биологического оружия на территории страны. В ведомстве подчеркнули, что все совместные программы с США носят исключительно научный и медицинский характер и направлены на защиту здоровья населения. Также в МИД напомнили, что международные консультации в 2022 году и рассмотрение вопроса в Совете Безопасности ООН не подтвердили никаких обвинений со стороны России.