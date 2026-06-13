Глава МИД Андрей Сибига. Фото: пресс-служба Министерства иностранных дел Украины

В украинском МИДе резко отреагировали на очередные фейки о работе секретных американских биолабораторий на территории нашей страны. Дипломаты полностью отвергают все обвинения и отмечают, что никакого химического или токсичного оружия Украина никогда не производила. Все подобные программы с США носят исключительно научный характер и помогают традиционной медицине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление Министерства иностранных дел Украины.

Совместные программы с США в сфере медицины

Представители ведомства отмечают, что иностранная помощь на протяжении многих лет направлялась исключительно на поддержку больниц и ветеринарных лабораторий.

"Украинская сторона никогда не осуществляла деятельности, связанной с разработкой, производством или накоплением биологического оружия", — сообщили в МИД.

Те объекты, о которых постоянно лжет российская пропаганда, занимаются исключительно диагностикой болезней и эпидемиологическим надзором для защиты гражданского населения.

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Опровержение обвинений на уровне ООН

Несмотря на то, что манипуляции Кремля крутятся в инфопространстве очень давно, все крупные международные проверки давно поставили в этом деле точку. Еще в 2022 году по требованию Москвы были проведены специальные международные консультации с участием стран Конвенции о запрещении биологического оружия.

"По результатам консультаций обвинения в якобы разработке биологического оружия или функционировании в Украине военных биологических программ не нашли никакого подтверждения", — подчеркнули в министерстве.

Тему также закрыли в Совете Безопасности ООН из-за полного отсутствия хоть каких-либо доказательств.

Борьба с российской пропагандой

Украина и впредь будет соблюдать все международные соглашения и открыта для любого контроля.

"Призываем опираться на результаты международных консультаций и проверенные факты, а не на искаженные интерпретации или российскую пропаганду", — подытожили украинские дипломаты.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Генштабе ВСУ опровергли российские фейки о якобы ударах украинских военных по гражданским объектам на оккупированных территориях. Силы обороны строго соблюдают нормы международного гуманитарного права.

Также мы писали, что россияне настолько верят в существование тайных биолабораторий в Украине, что в первую очередь на допросах украинских пленных начинают спрашивать, где расположены американские биологические лаборатории по изготовлению оружия.